Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράγισαν και οι πέτρες με το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ – «Οι ψυχές θα μείνουν για πάντα εδώ»

Η συγκινητική ανάρτηση

Ράγισαν και οι πέτρες με το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ – «Οι ψυχές θα μείνουν για πάντα εδώ»
Facebook/PAOKFC
DEBATER NEWSROOM

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ανάρτησή της στα social media το βράδυ της Πέμπτης 29/1 έστειλε το δικό της μήνυμα για τους επτά αδικοχαμένους φίλους της ομάδας.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις ανατριχιαστικές στιγμές έξω από την Τούμπα με την πομπή των επτά σορών των φίλων της ομάδας, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

Οι ψυχές θα μείνουν για πάντα εδώ…

ΕΜΕΙΣ ΜΑΖΙ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ…

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ