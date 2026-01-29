Ράγισαν και οι πέτρες με το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ – «Οι ψυχές θα μείνουν για πάντα εδώ»

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ανάρτησή της στα social media το βράδυ της Πέμπτης 29/1 έστειλε το δικό της μήνυμα για τους επτά αδικοχαμένους φίλους της ομάδας.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις ανατριχιαστικές στιγμές έξω από την Τούμπα με την πομπή των επτά σορών των φίλων της ομάδας, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα.

Αναλυτικά:

Οι ψυχές θα μείνουν για πάντα εδώ…

ΕΜΕΙΣ ΜΑΖΙ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ…