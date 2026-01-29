Ανατριχιαστικές στιγμές στην Τούμπα με τις 7 σορούς των φίλων του ΠΑΟΚ – «Αδέλφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε» (Βίντεο)

Συγκλονιστικές στιγμές στην Τούμπα, καθώς οι σοροί των επτά θυμάτων της τραγωδίας έφτασαν στην φυσική έδρα του ΠΑΟΚ το απόγευμα της Πέμπτης 29/1.

Συγκεκριμένα, οι σοροί των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος στην Ρουμανία μεταφέρθηκαν στη φυσική έδρα του ΠΑΟΚ τους περίμεναν χιλιάδες υποστηρικτές της ομάδας, δακρυσμένοι, θέλοντας να τους αποχαιρετήσουν όπως τους έπρεπε. «Αδέλφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε» φώναξαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ κατά την άφιξη των σορών.

Νωρίτερα, στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης προσγειώθηκε το αεροσκάφος C-130, το οποίο μετέφερε από την Τιμισοάρα τις σορούς των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα την Τρίτη.

Το C-130 αναχώρησε, γύρω στις 16:30, από την Τιμισοάρα. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, λίγο πριν από την αναχώρηση τελέστηκε τρισάγιο στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, από τον μητροπολίτη της περιοχής, ο οποίος εναπόθεσε ένα λευκό τριαντάφυλλο σε κάθε ένα από τα επτά φέρετρα.

Νωρίτερα, αεροσκάφος – ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε στη Θεσσαλονίκη τους δύο από τους τρεις τραυματίες του τροχαίου, ενώ ο τρίτος παρέμεινε για νοσηλεία στη Ρουμανία και η αεροδιακομιδή του θα πραγματοποιηθεί, μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο τραυματιών, που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, είναι πολυτραυματίας και εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να νοσηλευτεί για αρκετές ημέρες, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και ενδέχεται να μη χρειαστεί νοσηλεία.

Η επιχείρηση αεροδιακομιδής των τραυματιών πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας, το οποίο από την πρώτη στιγμή βρισκόταν σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας της Ρουμανίας και την Ελληνική Πρεσβεία στη χώρα, ενώ το Συντονιστικό Κέντρο Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ διατηρούσε συνεχή επικοινωνία με το νοσηλευτικό ίδρυμα της Τιμισοάρα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και τον ασφαλή επαναπατρισμό των τραυματιών.

ΠΑΟΚ: Ράγισαν και οι πέτρες με το μήνυμα της ΠΑΕ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ανάρτησή της στα social media το βράδυ της Πέμπτης 29/1 έστειλε το δικό της μήνυμα για τους επτά αδικοχαμένους φίλους της ομάδας.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις ανατριχιαστικές στιγμές έξω από την Τούμπα με την πομπή των επτά σορών των φίλων της ομάδας, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα.

Αναλυτικά:

Οι ψυχές θα μείνουν για πάντα εδώ…

ΕΜΕΙΣ ΜΑΖΙ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ…

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην πόλη Τιμισοάρα. Σύμφωνα με ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, το βαν κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70 και επιχείρησε προσπέραση άλλου οχήματος.

Κατά την προσπάθεια επιστροφής στη λωρίδα κυκλοφορίας, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο, εκτράπηκε της πορείας του και κατέληξε στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε με φορτηγό. Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα.