Μαθαίνει αντίπαλο στα προκριματικά του Europa League ο ΠΑΟΚ
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Τον αντίπαλο του στα προκριματικά του Europa League αναμένεται να μάθει το βράδυ της Πέμπτης 16/7 ο ΠΑΟΚ.
Συγκεκριμένα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα έχει τα μάτια του στον αγώνα της Ουνιβερσιτατέα Κλουζ με την Ντινάμο Κιέβου (16/7 20:30), με τις δυο ομάδες να έχουν ανοικτούς λογαριασμούς μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα.
Ο ΠΑΟΚ θα δώσει τον πρώτο αγώνα την Πέμπτη 23/07 εκτός έδρας, ενώ μια εβδομάδα αργότερα, την Πέμπτη 30/07 θα αγωνιστεί στην έδρα του με φόντο την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.
πηγή στην Google
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