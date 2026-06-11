Πρεμιέρα με το «δεξί» για το Μεξικό στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 – Επικράτησε 2-0 της Νότιας Αφρικής

Το Μεξικό μπήκε με το δεξί στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 καθώς επικράτησε 2-0 της Νοτίας Αφρικής στο εναρκτήριο ματς στο Azteca το βράδυ της Πέμπτης 11/6.

Συγκεκριμένα, οι Μεξικανοί επέβαλλαν από την αρχή του αγώνα τον ρυθμό τους και έφτασαν στη νίκη που τόσο πολύ ήθελαν σε έναν απαιτητικό όμιλο που πλαισιώνουν τόσο η Νότια Κορέα όσο και η Τσεχία.

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Ο αγώνας στιγματίστηκε από τις τρεις αποβολές (δυο για τους Αφρικανούς με τους Σιτόλε στο 49΄ και Ζουανέ στο 84′ και μια για τους Μεξικανούς με τον Μόντες 90+2΄).

Τα γκολ της αναμέτρησης σημείωσαν οι Κινόνες στο 9ο λεπτό και Ραούλ Χιμένεθ στο 67ο λεπτό.