Πρεμιέρα με το «δεξί» για το Μεξικό στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 – Επικράτησε 2-0 της Νότιας Αφρικής
Τρεις αποβολές (δυο για τους Αφρικανούς και μια για τους γηπεδούχους)
Το Μεξικό μπήκε με το δεξί στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 καθώς επικράτησε 2-0 της Νοτίας Αφρικής στο εναρκτήριο ματς στο Azteca το βράδυ της Πέμπτης 11/6.
Συγκεκριμένα, οι Μεξικανοί επέβαλλαν από την αρχή του αγώνα τον ρυθμό τους και έφτασαν στη νίκη που τόσο πολύ ήθελαν σε έναν απαιτητικό όμιλο που πλαισιώνουν τόσο η Νότια Κορέα όσο και η Τσεχία.
Ο αγώνας στιγματίστηκε από τις τρεις αποβολές (δυο για τους Αφρικανούς με τους Σιτόλε στο 49΄ και Ζουανέ στο 84′ και μια για τους Μεξικανούς με τον Μόντες 90+2΄).
Τα γκολ της αναμέτρησης σημείωσαν οι Κινόνες στο 9ο λεπτό και Ραούλ Χιμένεθ στο 67ο λεπτό.
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