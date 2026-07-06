Σοκαριστικά βίντεο με τον τραυματισμό του Τζόρνταν Χέντερσον μετά την πρόκριση της Αγγλίας κόντρα στο Μεξικό στο Μουντιάλ 2026

Σοκάρουν τα βίντεο από τον σοβαρό τραυματισμό του αρχηγού της Αγγλίας Τζόρνταν Χέντερσον μετά την μυθική πρόκριση κόντρα στο Μεξικό στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται ο Τζόρνταν Χέντερσον να πηδάει πάνω από τις διαφημιστικές πινακίδες στο Estadio Azteca της Πόλης του Μεξικού και να πέφτει και να χτυπάει με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

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😲 ¡EL TREMENDO GOLPE DE HENDERSON EN LOS FESTEJOS POR LA VICTORIA DE INGLATERRA! TUVO QUE SER EVACUADO EN CAMILLA.#NuestroMejorMundial #Henderson pic.twitter.com/0SzLpcBWZl— Diario AS (@diarioas) July 6, 2026