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Σοκαριστικά βίντεο με τον τραυματισμό του Τζόρνταν Χέντερσον μετά την πρόκριση της Αγγλίας κόντρα στο Μεξικό στο Μουντιάλ 2026

Η κατάσταση της υγείας του

Σοκαριστικά βίντεο με τον τραυματισμό του Τζόρνταν Χέντερσον μετά την πρόκριση της Αγγλίας κόντρα στο Μεξικό στο Μουντιάλ 2026
DEBATER NEWSROOM

Σοκάρουν τα βίντεο από τον σοβαρό τραυματισμό του αρχηγού της Αγγλίας Τζόρνταν Χέντερσον μετά την μυθική πρόκριση κόντρα στο Μεξικό στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται ο Τζόρνταν Χέντερσον να πηδάει πάνω από τις διαφημιστικές πινακίδες στο Estadio Azteca της Πόλης του Μεξικού και να πέφτει και να χτυπάει με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

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Ο Τζόρνταν Χέντερσον μεταφέρθηκε με χρήση οξυγόνου στο νοσοκομείο και αναμένεται να χειρουργηθεί χάνοντας το υπόλοιπο του Μουντιάλ 2026.

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