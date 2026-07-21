Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά: “Βγήκα τελευταίος από την πολυκατοικία, θα καιγόμασταν όλοι”
Ένοικος της πολυκατοικίας περιγράφει στο DEBATER τις δραματικές στιγμές
Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 20/7 στον Πειραιά, εξαιτίας της φωτιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Καλλιγά.
Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:45 σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και δεν υπήρξε αναφορά για εγκλωβισμένα άτομα, ενώ όλοι οι ένοικοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.
Ένοικος της πολυκατοικίας περιέγραψε στο DEBATER την αναστάτωση που επικράτησε, καθώς και το πώς κατάφερε να βγει από το κτίριο: «Είμαι κάτοικος της πολυκατοικίας και ιδιοκτήτης διαμερίσματος. Κατά τις 6:00 το απόγευμα χθες φώναξε κάποιος “φωτιά, φωτιά”. Βγήκαμε έξω και στον ημιώροφο άρχισε να βγαίνει φωτιά. Ένα μικρό διαμέρισμα είχε τυλιχτεί στις φλόγες και ευτυχώς προλάβαμε και κατεβήκαμε. Κάτι μαγειρεύανε. Δεν ξέρω. Πήρα το ασανσέρ πριν πέσει το ρεύμα. Βγήκα τελευταίος. Από τη σκάλα δεν μπορούσα να κατέβω. Ήταν μαύρη».
«Οι πυροσβέστες έριχναν νερό όλη την ώρα, κάποια στιγμή τελείωσε το νερό και ξαναπήγαν και γέμισαν. Πήγα να πάρω τα φάρμακα μου τώρα το πρωί και τα χρήματα μου. Η φωτιά έβγαινε και από την πίσω πλευρά και από μπροστά. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκε. Θα καιγόμασταν όλοι…» πρόσθεσε ο ίδιος.
Επί τόπου για την κατάσβεσης της φωτιάς στο διαμέρισμα στον Πειραιά, επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
πηγή στην Google
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