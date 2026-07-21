Δράμα: Η κακοκαιρία μετέτρεψε τους δρόμους σε “ποτάμια” – Οι άνεμοι έριξαν δέντρα και κολώνες ηλεκτροδότησης

Πτώσεις δέντρων και κολώνων ηλεκτροδότησης καταγράφηκαν το βράδυ της Δευτέρας στην πόλη της Δράμας και στα περίχωρά της, λόγω της έντονης κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει o proinos-typos.gr, από την ισχυρή βροχόπτωση κεντρικές αρτηρίες μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, με αποτέλεσμα πολλοί οδηγοί να εγκλωβιστούν, λόγω του μεγάλου όγκου νερού.

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Επίσης, οι δυνατοί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα και έριξαν κολώνες φωτισμού.

Το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε συνολικά 41 κλήσεις.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Δράμας πό τις πυροσβεστικές δυνάμεις, καταγράφηκαν 22 κοπές δέντρων και 6 απομακρύνσεις αντικειμένων.