Πειραιάς: Η έλλειψη αέρα και το μονοξείδιο του άνθρακα τα πιθανά αίτια για το ζευγάρι που εντοπίστηκε νεκρό σε ιδιωτικό γκαράζ

Σε βαθύ πένθος έχει βυθιστεί ο Πειραιάς μετά την τραγική είδηση του θανάτου ενός 28χρονου άνδρα και μιας 24χρονης γυναίκας.

Το νεαρό ζευγάρι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε κλειστό ιδιωτικό γκαράζ επί της οδού Μήλου.

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Οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν από την πρώτη στιγμή το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς η σορός κανενός από τους δύο νέους δεν έφερε ίχνη βίας ή τραυματισμού.

Πλέον, οι έρευνες εστιάζουν στα αίτια της τραγωδίας, με το επικρατέστερο σενάριο να κάνει λόγο για δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η μηχανή και ο κλιματισμός του οχήματος βρίσκονταν σε λειτουργία εντός του ερμητικά κλειστού χώρου.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν η συσσώρευση καυσαερίων στον μη αεριζόμενο χώρο οδήγησε στη διοχέτευση του μονοξειδίου του άνθρακα στο εσωτερικό της καμπίνας, προκαλώντας την απώλεια αισθήσεων και τον συνακόλουθο θάνατο των δύο επιβατών.

Φως στα ακριβή αίτια αναμένεται να ρίξουν η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς και οι τεχνικές πραγματογνωμοσύνες που είναι σε εξέλιξη.

Η τραγική αποκάλυψη από τον πατέρα του 28χρονου

Η μοίρα έπαιξε το πιο σκληρό παιχνίδι στον πατέρα του 28χρονου, ο οποίος ήταν και εκείνος που εντόπισε το ζευγάρι.

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Ανησυχώντας από την παρατεταμένη σιωπή του γιου του, μετέβη στο γκαράζ και ανοίγοντας την πόρτα βρέθηκε αντιμέτωπος με το μακάβριο θέαμα.

Παρά τη συντριβή και το σοκ, ο πατέρας προσπάθησε να κρατήσει στη ζωή τα δύο παιδιά εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καλώντας παράλληλα σε βοήθεια.

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Δυστυχώς, οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν άμεσα στο σημείο μαζί με δυνάμεις της Αστυνομίας δεν κατάφεραν να τους επαναφέρουν, διαπιστώνοντας απλώς τον θάνατό τους.