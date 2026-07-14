Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο – Πέθανε ο μουσικός Γιώργος Λαγογιάννης σε ηλικία 49 ετών

Στο πένθος βυθίστηκε ο καλλιτεχνικός χώρος μετά την είδηση του θανάτου του 49χρονου μουσικού Γιώργου Λαγογιάννη ύστερα από γενναία μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο Γιώργος Λαγογιάννης θεωρείται ένας από τους πιο ταλαντούχους κιμπορντίστες και τραγουδιστές της γενιάς του, με πολλά χρόνιας παρουσίας στην ελληνική rock και blues σκηνή. Το όνομα του συνδέθηκε περισσότερο με σημαντικά συγκροτήματα, όπως οι Blues Cargo, The Bet και WHY NOT, ενώ ξεχώρισε και ως μέλος των The Peppers Beatles Tribute Band που διατήρησε ζωντανή την μουσική παρακαταθήκη των Beatles στον ελλαδικό χώρο.

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«Γιώργο μας, Λαγέ μας, σε ευχαριστούμε για όλα. Αυτό το συγκρότημα δεν θα είχε υπάρξει ποτέ χωρίς την αγάπη σου και τις γνώσεις σου για τους Beatles- μας έμαθες τόσα πολλά… Το ταλέντο σου, το μοναδικό σου “αυτί”, το πάθος στην ερμηνεία τόσο στα πλήκτρα όσο και στα φωνητικά αφήνουν δυσαναπλήρωτο κενό- όχι μόνο στη μικρή μας tribute band, αλλά συνολικά στη μουσική σκηνή της Αθήνας, όπως μαρτυρούν οι αποχαιρετισμοί τόσων σπουδαίων μουσικών και συγκροτημάτων σήμερα.

Πάνω από όλα σε ευχαριστούμε για το απίστευτο χιούμορ και την καλοσύνη σου.

Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Γιώργο Λαγογιάννη στη Ριτσώνα, την Πέμπτη 16/7 στις 13.30» τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Γιώργος Λαγογιάννης: Ποιος ήταν

Γεννημένος στην Αθήνα το 1977, ξεκίνησε από μικρή ηλικία τις σπουδές του στο κλασικό πιάνο και στα ανώτερα θεωρητικά στο Ωδείο Αττικής, ενώ στη συνέχεια διεύρυνε τις μουσικές του γνώσεις στα πλήκτρα και τη σύγχρονη μουσική. Η πορεία του τον έφερε δίπλα σε καταξιωμένους Έλληνες και ξένους μουσικούς, συμμετέχοντας σε συναυλίες και περιοδείες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Λαγογιάννη θα τελεστεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου στη Ριτσώνα, όπου συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα τον αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.