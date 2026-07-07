Λιάνα Κανέλλη: “Στη ΜΕΘ άκουγα τα πάντα – Δεν ήταν η πρώτη φορά που αντιμετώπισα τον θάνατο”

Για την περιπέτεια υγείας που πέρασε πριν μερικά χρόνια και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στη ΜΕΘ μίλησε, μεταξύ άλλων, η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη, στην εκπομπή «EQ» η Έλενα Παπαβασιλείου.

Η κ. Κανέλλη είπε ότι ο θάνατος την τρομάζει, αλλά αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε αντιμέτωπη μαζί του.

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«Στη ΜΕΘ κυριαρχεί η χημεία, δε καταλαβαίνεις και πολλά πράγματα. Όμως, όλοι έχουν την ψευδαίσθηση ότι δεν ακούς και δε βλέπεις. Δε βλέπεις σίγουρα γιατί είσαι σε κατάσταση μισό-ύπνου, εγώ όμως, πίστεψέ με, άκουγα τα πάντα. Όχι όλες τις στιγμές, κάποιες στιγμές.

Εγώ δε μπήκα και για κάτι θανατηφόρο στη ΜΕΘ, μπήκα για εκείνον τον φρικτό συνδυασμό πνευμονίας και RSV. Kόλλησα την Πρωτοχρονιά, μπήκα στο νοσοκομείο την Τρίτη και κατέρρευσα την Παρασκευή. Αν δεν ήμουν μέσα, θα είχα πεθάνει. Δε με τρόμαξε, δεν ήταν η πρώτη φορά που αντιμετώπισα τον θάνατο.

Έχω βρεθεί σε πόλεμο και έχει σκάσει δίπλα μου βόμβα. Δεν ήταν η πρώτη φορά που τον αντιμετώπισα τον θάνατο. Πώς δε με τρομάζει ο θάνατος; Θέλω να ζήσω, δε θέλω να πεθάνω» εξομολογήθηκε η Λιάνα Κανέλλη.

Υπενθυμίζεται ότι, η Λιάνα Κανέλλη νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στις αρχές του 2024, συγκεκριμένα μετά την Πρωτοχρονιά, λόγω σοβαρής λοίμωξης από πνευμονιόκοκκο και RSV. Παρέμεινε διασωληνωμένη και νοσηλεύτηκε στην εντατική για εννέα ημέρες.