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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις με Αργεντινή – Αίγυπτος και Ελβετία – Κολομβία για τους “16” του Μουντιάλ 2026

Πλούσιο και το σημερινό πρόγραμμα

Αθλητικές μεταδόσεις με Αργεντινή – Αίγυπτος και Ελβετία – Κολομβία για τους “16” του Μουντιάλ 2026
DEBATER NEWSROOM

Οι αγώνες Αργεντινή – Αίγυπτος και Ελβετία – Κολομβία για την φάση των “16” του Μουντιάλ ξεχωρίζουν στις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης, 7 Ιουλίου.

Παράλληλα, διεξάγονται και οι πρώτοι προημιτελικοί στο Γουίμπλεντον σε άνδρες και γυναίκες.

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Οι αθλητικές μεταδόσεις

15:00 Novasports Start Wimbledon 2026

15:30 Novasports Prime Wimbledon 2026

17:30 Novasports Start Wimbledon 2026

18:00 Novasports Prime Wimbledon 2026

19:00 OPEN Hybrid ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Λάρνακας Ποδόσφαιρο

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αργεντινή – Αίγυπτος Παγκόσμιο Κύπελλο Φάση των 16

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23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελβετία – Κολομβία Παγκόσμιο Κύπελλο Φάση των 16

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