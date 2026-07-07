Αθλητικές μεταδόσεις με Αργεντινή – Αίγυπτος και Ελβετία – Κολομβία για τους “16” του Μουντιάλ 2026
Πλούσιο και το σημερινό πρόγραμμα
Οι αγώνες Αργεντινή – Αίγυπτος και Ελβετία – Κολομβία για την φάση των “16” του Μουντιάλ ξεχωρίζουν στις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης, 7 Ιουλίου.
Παράλληλα, διεξάγονται και οι πρώτοι προημιτελικοί στο Γουίμπλεντον σε άνδρες και γυναίκες.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
15:00 Novasports Start Wimbledon 2026
15:30 Novasports Prime Wimbledon 2026
17:30 Novasports Start Wimbledon 2026
18:00 Novasports Prime Wimbledon 2026
19:00 OPEN Hybrid ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Λάρνακας Ποδόσφαιρο
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αργεντινή – Αίγυπτος Παγκόσμιο Κύπελλο Φάση των 16
23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελβετία – Κολομβία Παγκόσμιο Κύπελλο Φάση των 16
πηγή στην Google
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