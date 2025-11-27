Εθνική Ελλάδος: Πρεμιέρα με Ρουμανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027

Στη Θεσσαλονίκη, την πόλη από την οποία ξεκίνησε η ανάπτυξη του μπάσκετ στην Ελλάδα, επιστρέφει η εθνική Ελλάδας μπάσκετ των ανδρών.

Στον πρώτο αγώνα της, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ δεκαέξι χρόνια μετά το τελευταίο της μετάλλιο (σ.σ. Ευρωμπάσκετ 2009, χάλκινο), η «επίσημη αγαπημένη» θα αντιμετωπίσει μπροστά στο φίλαθλο κοινό της Θεσσαλονίκης, στο «Nick Galis Hall» τη Ρουμανία, απόψε (18:30), για την 1η αγωνιστική του 2ου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Τα εισιτήρια έγιναν ανάρπαστα και οι Έλληνες διεθνείς θα παίξουν στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο παίρνοντας ώθηση από το φίλαθλο κοινό.

Η τελευταία φορά που η εθνική έδωσε αγώνα στη Θεσσαλονίκη ήταν στις 14 Αυγούστου 2025, όταν επικράτησε σε φιλική αναμέτρηση του Μαυροβουνίου με 69-67, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Ευρωμπάσκετ του 2025, στην Πυλαία.

Ο τελευταίος επίσημος αγώνας της στη Θεσσαλονίκη διεξήχθη στην Πυλαία στις 24 Νοεμβρίου 2024 και συνδυάστηκε με νίκη επί της Μεγάλης Βρετανίας, με 77-67, για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025. Όμως, η τελευταία φορά που εμφανίστηκε στο Αλεξάνδρειο, ήταν όταν επικράτησε με 77-67 της Λευκορωσίας, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023, στις 28 Νοεμβρίου 2021, αγώνας που ακυρώθηκε όμως μετά τον αποκλεισμό των Λευκορώσων λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Με τον Βασίλη Σπανούλη να παραμένει στη θέση του Ομοσπονδιακού τεχνικού και να ετοιμάζεται να βρεθεί όρθιος στον αγώνα με τη Ρουμανία, η εθνική θέλει να μπει με το… δεξί στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, το οποίο θα διεξαχθεί στο Κατάρ από τις 27 Αυγούστου έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Μετά τον αγώνα με τη Ρουμανία, η εθνική θ’ αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Πορτογαλία, την Κυριακή (30/11, 19:00), για την 2η αγωνιστική και τελευταία στο πρώτο «παράθυρο».

Την Τετάρτη (26/11), ο Βασίλης Τολιόπουλος, αφού πρώτα κρίθηκε ιατρικά έτοιμος, προστέθηκε στις προπονήσεις της «γαλανόλευκης». Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τους συμπαίκτες του στους «πράσινους», Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, για να ενσωματωθεί στην αποστολή, καθώς ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την Τρίτη (25/11) τις υποχρεώσεις του στη Euroleague με άνετη επικράτηση επί της Παρτιζά.

Οι Κώστας Παπανικολάου και Κώστας Αντετοκούνμπο του Ολυμπιακού αναμένονται να ενσωματωθούν στην εθνική, μόλις ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους με τους «ερυθρόλευκους» στη Euroleague, καθώς η ομάδα του Πειραιά είχε αγώνα στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα την Τετάρτη (26/11) για την 13η αγωνιστική. Ο αρχηγός της εθνικής και του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου και ο Κώστας Αντετοκούνμπο, υπολογίζονται δηλαδή από τον Σπανούλη, για το ματς με την Πορτογαλία.

Αυτοί είναι οι 17 παίκτες που έχει στη διάθεσή του για την πρεμιέρα με τη Ρουμανία: Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου – Λονγκ, Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ, Νίκος Περσίδης, Νίκος Πλώτας, Νίκος Τουλιάτος, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Το πρόγραμμα των πρώτων δύο αγωνιστικών στους οκτώ ομίλους του πρώτου «παραθύρου» στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 έχει ως εξής:

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2027 1ος ΌΜΙΛΟΣ 1η Αγωνιστική

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

Γεωργία-Ουκρανία

Δανία-Ισπανία 2η Αγωνιστική

Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Ουκρανία-Δανία

Ισπανία-Γεωργία 2ος ΌΜΙΛΟΣ

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

ΕΛΛΑΔΑ-Ρουμανία 18:30

Μαυροβούνιο-Πορτογαλία Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Πορτογαλία-ΕΛΛΑΔΑ 19:00

Ρουμανία-Μαυροβούνιο 3ος ΌΜΙΛΟΣ

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

Σερβία-Ελβετία

Τουρκία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Ελβετία-Τουρκία

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Σερβία 4ος ΌΜΙΛΟΣ

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

Ιταλία-Ισλανδία

Μ. Βρετανία-Λιθουανία Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Λιθουανία-Ιταλία

Ισλανδία-Μ. Βρετανία 5ος ΌΜΙΛΟΣ

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου

Κροατία-Κύπρος

Γερμανία-Ισραήλ Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου

Κύπρος-Γερμανία

Ισραήλ-Κροατία 6ος ΌΜΙΛΟΣ

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου

Λετονία-Ολλανδία

Πολωνία-Αυστρία Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου

Ολλανδία-Πολωνία

Αυστρία-Λετονία 7ος ΌΜΙΛΟΣ

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου

Ουγγαρία-Φινλανδία

Γαλλία-Βέλγιο Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου

Φινλανδία-Γαλλία

Βέλγιο-Ουγγαρία 8ος ΌΜΙΛΟΣ

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου

Σλοβενία-Εσθονία

Τσεχία-Σουηδία Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου

Σουηδία-Σλοβενία

Εσθονία-Τσεχία