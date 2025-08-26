Πέθανε η Μαρία Αριστοτέλους – Η Κύπρια πρωταθλήτρια του επί κοντώ έχασε τη μάχη με τον καρκίνο

Στα 34 της χρόνια «έφυγε» από τη ζωή η Μαρία Αριστοτέλους, αθλήτρια του επί κοντώ από την Κύπρο, βυθίζοντας σε θλίψη τον κόσμο του αθλητισμού. Η νεαρή Κύπρια έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, ενώ την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε ο σύζυγός της μέσω ανάρτησης στο Instagram.

«Στο φως καρδούλα μου, μαζί με τους αγγέλους!», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τον πόνο και τη συγκίνησή του.

Πριν από περίπου 97 εβδομάδες, η ίδια η Μαρία είχε αποκαλύψει στο Instagram τη διάγνωσή της με καρκίνο, μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση. Στο μήνυμά της είχε γράψει μεταξύ άλλων:

«Έχω διαγνωστεί με καρκίνο. Όχι, δεν είμαι έγκυος. Και ναι, αυτό που έχω είναι πιο σπάνιο από το να κέρδιζα το τζόκερ, είναι κάτι που ΔΕΝ συμβαίνει συχνά σε ενήλικες και νιώθω πολύ «άτυχη». Ή μήπως όχι; Νιώθω ο πιο τυχερός άνθρωπος που πλέον έχω διάγνωση – όσο βαριά κι αν είναι – αφού μου δίνει την ευκαιρία για θεραπεία.

Στη ζωή δεν έχει σημασία τι μας έρχεται – ο καθένας κουβαλάει τον σταυρό του – σημασία έχει να χαμογελάμε στις δυσκολίες, να απολαμβάνουμε τις χαρές και να κρατάμε λίγη παραπάνω τρέλα για το αύριο. Ο εχθρός είναι σκληρός, ύπουλος και επιθετικός, αλλά μάλλον δεν έχει καταλάβει με τι έχει μπλέξει».

Η απώλεια της Μαρίας Αριστοτέλους αφήνει ένα κενό στον αθλητικό κόσμο και στους ανθρώπους που την αγαπούσαν, αλλά η θάρρος και η αισιοδοξία που επέδειξε μέχρι το τέλος θα μείνουν ζωντανά στη μνήμη όλων.