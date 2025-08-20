Κατεχόμενη Κύπρος: Διπλασιάζεται ο τουρκικός στρατός – Θα φτάσει τους 100.000 στρατιώτες

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, ο αριθμός των τουρκικών στρατευμάτων στην κατεχόμενη Κύπρο αναμένεται να φτάσει τις 100.000. Παράλληλα, αναφέρεται ότι για πρώτη φορά ο διοικητής των τουρκικών δυνάμεων στην περιοχή αναβαθμίστηκε από Υποστράτηγο σε Αντιστράτηγο.

Η τουρκική εθνικιστική εφημερίδα Αϊντινλίκ αναφέρει ότι «η συσσώρευση στρατευμάτων από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τη Γερμανία και τη Βρετανία στη ‘νότια Κύπρο’ κινητοποίησε την Τουρκία. Η ‘Διοίκηση των Τουρκικών Ειρηνευτικών Δυνάμεων της Κύπρου’ αναβαθμίστηκε από το επίπεδο του ‘Υποστράτηγου’ στο επίπεδο του ‘Αντιστράτηγου’».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης γράφει ότι, «τον Αύγουστο του 2023, ο Υποστράτηγος Sebahattin Kılınç είχε διοριστεί με απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου για να αναλάβει τη διοίκηση των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο, ενώ στις 5 Αυγούστου 2025 προήχθη σε Αντιστράτηγο. Ο Αντιστράτηγος Sebahattin Kılınç, ο οποίος συνεχίζει να υπηρετεί στην ‘τδβκ’, έγινε ο πρώτος διοικητής που υπηρετεί με αυτόν τον βαθμό στην ‘τδβκ’».

Ο τουρκικός στρατός διπλασιάζει την πολεμική του δύναμη

«Σύμφωνα με την είδηση του TRHaber, ο τουρκικός στρατός (στην Κύπρο) θα διπλασιάσει την πολεμική του δύναμη. Ο αριθμός των Τούρκων στρατιωτών στο νησί αναμένεται να ξεπεράσει σύντομα τους 100.000», επισημαίνει η τουρκική εφημερίδα.

Στο ίδιο κείμενο γράφει ότι «οι ‘τουρκικές δυνάμεις της βόρειας Κύπρου’, που προηγουμένως αποτελούνταν από περιορισμένο αριθμό πυροβολικών ταξιαρχιών, μονάδων αεροπορικής άμυνας και ταγμάτων μάχης, μετατρέπονται πλέον σε αποτρεπτική δύναμη με μια δομή που περιλαμβάνει αρκετές μεραρχίες, καθώς και χερσαίες, αεροπορικές, ναυτικές, υλικοτεχνικές, ηλεκτρονικές και άλλες δυνάμεις».