Ολυμπιακός: Αναβαθμίζεται το ΣΕΦ – Δείτε εικόνα μέσα από το γήπεδο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναβάθμιση του ΣΕΦ που θα δώσει νέο αέρα στον Ολυμπιακό από τον ερχόμενο Δεκέμβριο όπου το γήπεδο του Πειραιά αναμένεται να είναι έτοιμο να υποδεχθεί ξανά τους “ερυθρόλευκους”.

Μετά το τέλος της σεζόν έτσι, το ΣΕΦ έγινε εργοτάξιο για να ανακαινιστεί πλήρως και να παραδοθεί σαν… καινούργιο στους Πειραιώτες, με μία εικόνα από το redhood.gr να δείχνει την πρόοδο των εργασιών.

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Ο Ολυμπιακός περιμένει πλέον να έχει και πάλι διαθέσιμο το ΣΕΦ από τα μέσα της σεζόν.