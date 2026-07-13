Λαμία: Νεκρός εντοπίστηκε 16χρονος μέσα στο σπίτι του

Σοκ προκαλεί ο θάνατος ενός 16χρονου στην Λαμία που εντοπίστηκες νεκρός μέσα στο σπίτι του κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο άτυχος νέος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του από συγγενικό του πρόσωπο το οποίο αμέσως ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ.

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Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν από το προσωπικό του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σπίτι με απινιδωτή, ενώ συνοδεία περιπολικού ο 16χρονος έφτασε στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Εκεί συνεχίστηκαν οι προσπάθειες από το Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για να το επαναφέρουν, κάνοντας ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό, με αρνητικό δυστυχώς αποτέλεσμα.