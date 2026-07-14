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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ηράκλειο κοντά στις αρχαιότητες της Κνωσού – Εκκενώθηκε ο αρχαιολογικός χώρος (φωτογραφίες)

Προκλήθηκε μετά από βλάβη σε μετασχηματιστή ηλεκτρικού ρεύματος

Φωτιά στο Ηράκλειο κοντά στις αρχαιότητες της Κνωσού – Εκκενώθηκε ο αρχαιολογικός χώρος (φωτογραφίες)
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, 14 Ιουλίου στο Ηράκλειο, κοντά στις αρχαιότητες της Κνωσού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, στο σημείο έχουν σπεύσει 6 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 16 άνδρες, για την αντιμετώπιση του περιστατικού, το οποίο σημειώθηκε στον χώρο στάθμευσης, κοντά στις αρχαιότητες.

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Η φωτιά οριοθετήθηκε άμεσα από τους πυροσβέστες, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι προκλήθηκε μετά από βλάβη σε μετασχηματιστή ηλεκτρικού ρεύματος.

Φωτογραφία

Μάλιστα, για λίγα λεπτά κρίθηκε αναγκαία η εκκένωση του αρχαιολογικού χώρου, ενώ έχουν καταγραφεί προβλήματα ηλεκτροδότησης σε περιοχές του Ηρακλείου.

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