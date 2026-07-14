Φωτιά στο Ηράκλειο κοντά στις αρχαιότητες της Κνωσού – Εκκενώθηκε ο αρχαιολογικός χώρος (φωτογραφίες)
Προκλήθηκε μετά από βλάβη σε μετασχηματιστή ηλεκτρικού ρεύματος
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, 14 Ιουλίου στο Ηράκλειο, κοντά στις αρχαιότητες της Κνωσού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, στο σημείο έχουν σπεύσει 6 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 16 άνδρες, για την αντιμετώπιση του περιστατικού, το οποίο σημειώθηκε στον χώρο στάθμευσης, κοντά στις αρχαιότητες.
Η φωτιά οριοθετήθηκε άμεσα από τους πυροσβέστες, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι προκλήθηκε μετά από βλάβη σε μετασχηματιστή ηλεκτρικού ρεύματος.
Μάλιστα, για λίγα λεπτά κρίθηκε αναγκαία η εκκένωση του αρχαιολογικού χώρου, ενώ έχουν καταγραφεί προβλήματα ηλεκτροδότησης σε περιοχές του Ηρακλείου.
πηγή στην Google
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