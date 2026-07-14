«Κάμπινγκ»: Τα νέα teaser της σειράς του MEGA είναι ήδη στον αέρα

Τα νέα teaser του «Κάμπινγκ», της σειράς που έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA, προβάλλονται ήδη στον τηλεοπτικό αέρα και συστήνουν στους τηλεθεατές τους υπόλοιπους εκκεντρικούς ενοίκους του κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος».

Στον πυρήνα της αφήγησης βρίσκονται ο φιλήσυχος λογιστής Ιορδάνης, που ερμηνεύει ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, και ο ιδιόρρυθμος «Καμπινγκράτορας» Σοφοκλής, τον οποίο υποδύεται ο Γιώργος Χρυσοστόμου. Η συνάντηση των δύο αποτελεί την αφετηρία μιας ιστορίας γεμάτης χιούμορ και μυστήριο.

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Το «Κάμπινγκ» ξεχωρίζει για το πολυπρόσωπο, πρωταγωνιστικό σύνολο ηθοποιών που δίνει ιδιαίτερη δυναμική στην πλοκή. Οι Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου ενσαρκώνουν χαρακτήρες με διαφορετικές διαδρομές, μυστικά και αντιφάσεις, που ισορροπούν ανάμεσα στην κωμωδία και τη συγκίνηση. Παρά τις παραξενιές και τις ιδιαιτερότητές τους, οι ένοικοι του κάμπινγκ γνωρίζουν καλά τι σημαίνει φιλία, αλληλεγγύη και ουσιαστική αποδοχή.

Τα τέσσερα νέα teaser φωτίζουν ακόμη περισσότερες πτυχές της ιδιότυπης κοινότητας του κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος» και συνεχίζουν την αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα της νέας σειράς του MEGA.