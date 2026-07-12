Σεΐχης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι: Ποιος ήταν ο Εμίρης του Κατάρ που είχε αγάπη για την Ελλάδα και απέφευγε τη χλιδή

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών άφησε το πρωί της Κυριακής (12/7) ο πρώην Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι.

Ο εκλιπών, ο οποίος είχε διατελέσει και πρωθυπουργός της χώρας, συγκαταλεγόταν μεταξύ των πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη και είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερη, διαχρονική σχέση με την Ελλάδα, την οποία επισκεπτόταν τακτικά για διακοπές αλλά και για επενδυτικούς σκοπούς.

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Η επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατό του εκδόθηκε από το Ντιβάν (το ανώτατο κυβερνητικό όργανο) του Κατάρ:

«Με καρδιά ακλόνητη στην πίστη στο θέλημα και το πεπρωμένο του Θεού, το Ντιβάν του Αμίρ θρηνεί τη μεγάλη απώλεια για το έθνος του εκλιπόντος – είθε ο Θεός να τον ελεήσει – Αυτού Υψηλότητας Πατέρα Αμίρ Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, ο οποίος απεβίωσε σήμερα το πρωί».

Το «καταφύγιο» στο Ιόνιο και τα πλωτά παλάτια

Ο Σεΐχης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι υπήρξε από τους ελάχιστους Άραβες ηγέτες που έδειξαν τόσο σταθερή προτίμηση στην Ελλάδα.

Παρά την οικονομική του επιφάνεια που του εξασφάλιζε πρόσβαση στα πιο exclusive θέρετρα παγκοσμίως, επέλεγε επανειλημμένα τα ελληνικά νησιά —και ειδικότερα το Ιόνιο— αναζητώντας την ηρεμία και την αυθεντικότητα.

Περιοχές όπως η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, η Ιθάκη, το Μεγανήσι και ο Σκορπιός αποτελούσαν τους μόνιμους σταθμούς των θερινών του αποδράσεων.

Οι μετακινήσεις του γίνονταν συνήθως με τα υπερπολυτελή σκάφη του, το “Al Mirqab” και τη θρυλική θαλαμηγό “Katara”. Το συγκεκριμένο πλωτό παλάτι των 124 μέτρων διαθέτει ελικοδρόμιο, σουίτες και χώρους ευεξίας, ενώ υποστηρίζεται από πλήρωμα 90 ατόμων.

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Παρά τη χλιδή των μέσων που διέθετε, όσοι τον είχαν συναντήσει από κοντά έκαναν λόγο για έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων που απέφευγε τις προκλητικές επιδείξεις.

Η 18ετής θητεία που άλλαξε το Κατάρ

Ο εκλιπών ηγέτης σφράγισε την ιστορία της χώρας του κατά τη διάρκεια της 18χρονης διακυβέρνησής του. Υπό την ηγεσία του, το Κατάρ αξιοποίησε τα γιγαντιαία αποθέματα φυσικού αερίου που διέθετε και μετατράπηκε σε μία από τις ισχυρότερες και πιο εύρωστες οικονομίες παγκοσμίως.

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Παράλληλα, οδήγησε τη χώρα σε γεωμετρική αναβάθμιση της διεθνούς της επιρροής, τόσο στον τομέα της διπλωματίας και των παγκόσμιων επενδύσεων όσο και στον χώρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης.