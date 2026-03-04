Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο – Πέθανε ο προπονητής Βασίλης Δανιήλ

Μία εμβληματική μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν βρίσκεται ανάμεσα μας καθώς ο Βασίλης Δανιήλ έφυγε από την ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Με πολυετή και ουσιαστική προσφορά στην ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδας άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του τόσο στους συλλόγους που υπηρέτησε όσο και στο ελληνικό φίλαθλο κοινό.

Η κηδεία του, θα τελεστεί την Τετάρτη (04/03) στις 16:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στην Καβάλα, την πόλη όπου γεννήθηκε και έκανε τα πρώτα του βήματα.

Ποιος ήταν ο Βασίλης Δανιήλ

Γεννημένος στην Καβάλα στις 3 Αυγούστου 1938, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τον Ηρακλή Καβάλας. Αγωνίστηκε μέχρι το 1964, όταν ένας σοβαρός τραυματισμός τον οδήγησε σε πρόωρη αποχώρηση από την ενεργό δράση. Με τη φανέλα του Ηρακλή συμμετείχε στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Ανατολικής Μακεδονίας και αργότερα στο νεοσύστατο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής τη σεζόν 1962-63, πριν ολοκληρώσει την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής.

Το όνομά του συνδέθηκε απόλυτα με τον Παναθηναϊκό, τον οποίο καθοδήγησε σε τρεις διαφορετικές περιόδους (1986-1988, 1990-1992, 1997-1999). Με το «Τριφύλλι» κατέκτησε το Πρωτάθλημα το 1991 και το Κύπελλο την ίδια χρονιά, ενώ πιστώθηκε σπουδαίες ευρωπαϊκές επιτυχίες, όπως η εντυπωσιακή πορεία στο Κύπελλο UEFA τη σεζόν 1987-88 με ιστορικές προκρίσεις επί της Γιουβέντους και της Οσέρ.

Η αναγνώριση της βαθιάς τακτικής του γνώσης τον έφερε στο τιμόνι της Εθνικής Ελλάδος τον Μάρτιο του 1999, όπου αντικατέστησε τον Άνχελ Ιορντανέσκου, παραμένοντας έως το 2001. Στην μακρόχρονη καριέρα του, ο Δανιήλ κόσμησε επίσης τους πάγκους ιστορικών ομάδων της περιφέρειας, όπως η Ξάνθη, η ΑΕΛ, ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο Ολυμπιακός Βόλου και ο Πανηλειακός.