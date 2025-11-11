Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Παρί – Παναθηναϊκός: Η ώρα του τζάμπολ – Ποιο κανάλι θα δείξει τον αγώνα

Νίκη ψυχολογία ψάχνουν οι "πράσινοι"

DEBATER NEWSROOM

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο Παρίσι όπου θα αντιμετωπίσει την πάντα επικίνδυνη Παρί στα πλαίσια της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός του Εργκίν Αταμάν έχει ρεκόρ 5-4 στη Euroleague, ενώ η Παρί του Φρανσέσκο Ταμπελίνι 4-5 προερχόμενη από 3 σερί ήττες.

Ο αγώνας θα κάνει τζάμπολ στις 22:00, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

