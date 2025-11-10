Euroleague: Πανέτοιμοι για μια ακόμη «διαβολοβδομάδα» οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR – Το πρόγραμμα

Μια ακόμη «διαβολοβδομάδα» είναι προ των πυλών στην Euroleague, με Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό να ρίχνονται στη μάχη.

Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» θα αγωνιστούν κόντρα σε Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης εκτός έδρας, ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Ζαλγκίρις Κάουνας και θα ταξιδέψει στη συνέχεια στο Μιλάνο για τον αγώνα με την Αρμάνι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Euroleague:

Τρίτη 11 Νοεμβρίου

18:00 Ντουμπάι-Ερυθρός Αστέρας, Novasports Prime σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:00 Φενέρμπαχτσε-Μακάμπι, Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπασκόνια, Novasports Start σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:30 Παρτίζαν-Μονακό, Novasports2 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Εφές, Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:30 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

22:00 Παρί-Παναθηναϊκός AKTOR, Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

21:15 Ολυμπιακός-Ζάλγκιρις, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου

21:30 Μπάγερν-Μπαρτσελόνα, Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βιλερμπάν, Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

21:00 Φενέρμπαχτσε-Χάποελ Τελ Αβίβ, Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μονακό, Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός AKTOR, Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:45 Παρί-Βαλένθια, Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

22:00 Μακάμπι-Μπασκόνια, Novasports6 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

18:00 Ντουμπάι-Ζάλγκιρις, Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

19:00 Εφές-Μπάγερν, Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:00 Βιλερμπάν-Παρτίζαν, Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ολυμπιακός, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:30 Μπαρτσελόνα-Βίρτους Μπολόνια, Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Η βαθμολογία της Euroleague

Standings provided by Sofascore

To υπολειπόμενο πρόγραμμα της διοργάνωσης

12η αγωνιστική

Βιλερμπάν – Μονακό (19/11)

Εφές – Μπαρτσελόνα (20/11)

Παναθηναϊκός – Dubai BC (20/11)

Αρμάνι – Χάποελ (20/11)

Ρεάλ – Ζάλγκιρις (20/11)

Ολυμπιακός – Παρί (21/11)

Μπασκόνια – Μπάγερν (21/11)

Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε (21/11)

Βίρτους – Μακάμπι (21/11)

Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας (21/11)

13η αγωνιστική

Dubai BC – Παρί (25/11)

Φενέρμπαχτσε – Βίρτους (25/11)

Χάποελ – Ρεάλ (25/11)

Ζάλγκιρις – Μπασκόνια (25/11)

Παναθηναϊκός – Παρτίζαν (25/11)

Βαλένθια – Μπάγερν (25/11)

Μονακό – Εφές (26/11)

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός (26/11)

Μακάμπι – Αρμάνι (26/11)

Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν (26/11)

14η αγωνιστική

Εφές – Ρεάλ (4/12)

Ζάλγκιρις – Μακάμπι (4/12)

Μονακό – Παρί (4/12)

Μπάγερν – Παρτίζαν (4/12)

Χάποελ – Βιλερμπάν (4/12)

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (4/12)

Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα (5/12)

Παναθηναϊκός – Βαλένθια (5/12)

Μπασκόνια – Αρμάνι (5/12)

Βίρτους – Dubai BC (5/12)

15η αγωνιστική

Μακάμπι – Βιλερμπάν (11/12)

Αρμάνι – Παναθηναϊκός (11/12)

Βαλένθια – Εφές (11/12)

Παρί – Ζάλγκιρις (11/12)

Ρεάλ – Μπασκόνια (11/12)

Dubai BC – Μπάγερν (12/12)

Μονακό – Φενέρμπαχτσε (12/12)

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (12/12)

Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας (12/12)

Βίρτους – Χάποελ (12/12)

16η αγωνιστική

Dubai BC – Μακάμπι (16/12)

Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός (16/12)

Χάποελ – Ερυθρός Αστέρας (16/12)

Ολυμπιακός – Βαλένθια (16/12)

Αρμάνι – Ρεάλ (16/12)

Παρί – Μπαρτσελόνα (16/12)

Ζάλγκιρις – Εφές (17/12)

Βιλερμπάν – Μπάγερν (17/12)

Μπασκόνια – Μονακό (17/12)

Παρτίζαν – Βίρτους (17/12)

17η αγωνιστική

Μακάμπι – Βαλένθια (18/12)

Παναθηναϊκός – Χάποελ (18/12)

Αρμάνι – Φενέρμπαχτσε (18/12)

Ρεάλ – Παρί (18/12)

Εφές – Dubai BC (19/12)

Ζάλγκιρις – Παρτίζαν (19/12)

Μονακό – Μπάγερν (19/12)

Ολυμπιακός – Βιλερμπάν (19/12)

Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια (19/12)

Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια (19/12)

18η αγωνιστική

Dubai BC – Αρμάνι (23/12)

Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα (23/12)

Ζάλγκιρις – Παναθηναϊκός (23/12)

Μπάγερν – Χάποελ (23/12)

Βαλένθια – Μπασκόνια (23/12)

Βιλερμπάν – Εφές (23/12)

Παρί – Ερυθρός Αστέρας (23/12)

Μονακό – Ρεάλ (26/12)

Παρτίζαν – Μακάμπι (26/12)

Βίρτους – Ολυμπιακός (26/12)

19η αγωνιστική

Χάποελ – Ζάλγκιρις (30/12)

Βιλερμπάν – Παρί (30/12)

Μπαρτσελόνα – Μονακό (30/12)

Βαλένθια – Παρτίζαν (30/12)

Εφές – Ερυθρός Αστέρας (2/1)

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (2/1)

Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε (2/1)

Βίρτους – Αρμάνι (2/1)

Ρεάλ – Dubai BC (2/1)

Μπάγερν – Μακάμπι (2/1)

20η αγωνιστική

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός (6/1)

Χάποελ – Dubai BC (6/1)

Μονακό – Παρτίζαν (6/1)

Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια (6/1)

Βιλερμπάν – Ρεάλ (6/1)

Παναθηναϊκός – Αρμάνι (6/1)

Μπαρτσελόνα – Μακάμπι (6/1)

Βίρτους – Ζάλγκιρις (6/1)

Εφές – Παρί (7/1)

Μπάγερν – Μπασκόνια (7/1)

21η αγωνιστική

Dubai BC – Φενέρμπαχτσε (8/1)

Παναθηναϊκός – Βίρτους (8/1)

Βαλένθια – Μονακό (8/1)

Ρεάλ – Μακάμπι (8/1)

Χάποελ – Παρί (9/1)

Ζάλγκιρις – Ερυθρός Αστέρας (9/1)

Ολυμπιακός – Μπάγερν (9/1)

Μπασκόνια – Βιλερμπάν (9/1)

Αρμάνι – Εφές (9/1)

Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν (9/1)

22η αγωνιστική

Dubai BC – Φενέρμπαχτσε (15/1)

Εφές – Μπασκόνια (15/1)

Μπάγερν – Παναθηναϊκός (15/1)

Μακάμπι – Ζάλγκιρις (15/1)

Αρμάνι – Ερυθρός Αστέρας (15/1)

Παρί – Μονακό (15/1)

Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια (16/1)

Βιλερμπάν – Χάποελ (16/1)

Παρτίζαν – Ολυμπιακός (16/1)

Ρεάλ – Μπαρτσελόνα (16/1)

23η αγωνιστική

Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (20/1)

Μονακό – Ερυθρός Αστέρας (20/1)

Βιλερμπάν – Ζαλγκίρις (20/1)

Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/1)

Παναθηναϊκός – Μπασκόνια (20/1)

Μπαρτσελόνα – Dubai BC (20/1)

Βαλένθια – Παρί (20/1)

Παρτίζαν – Μπάγερν (20/1)

Ρεάλ – Αρμάνι Μιλάνο (20/1)

Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε (21/1)

24η αγωνιστική

Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός (22/1)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (22/1)

Μπάγερν – Βαλένθια (22/1)

Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις (22/1)

Παρί – Dubai BC (22/1)

Ρέαλ – Μονακό (22/1)

Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια (23/1)

Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα (23/1)

Παρτίζαν – Χάποελ Τελ Αβίβ (23/1)

Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας (23/1)

25η αγωνιστική

Παρί – Ρεάλ (28/1)

Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές (29/1)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν (29/1)

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα (29/1)

Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν (29/1)

Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (29/1)

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια (30/1)

Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC (30/1)

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός (30/1)

Μπασκόνια – Ζάλγκιρις (30/1)

26η αγωνιστική

Dubai BC – Ολυμπιακός (3/2)

Αναντολού Εφές – Βαλένθια (3/2)

Ζάλγκιρις – Μονακό (3/2)

Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ (3/2)

Παναθηναϊκός – Ρέαλ (3/2)

Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια (3/2)

Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε (3/2)

Μπάγερν – Παρί (3/2)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτίζαν (3/2)

Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν (4/2)

27η αγωνιστική

Dubai BC – Ρεάλ (5/2)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια (5/2)

Μπάγερν – Μονακό (5/2)

Παρτίζαν – Παναθηναϊκός (5/2)

Παρί – Φενέρμπαχτσε (5/2)

Αναντολού Εφές – Ζάλγκιρις (6/2)

Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ (6/2)

Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο (6/2)

Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια (6/2)

Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα (6/2)

28η αγωνιστική

Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια (12/2)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν (12/2)

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας (12/2)

Βαλένθια – Βιλερμπάν (12/2)

Μπαρτσελόνα – Παρί (12/2)

Ζάλγκιρις – Χάποελ Τελ Αβίβ (13/2)

Μονακό – Μπασκόνια (13/2)

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε (13/2)

Παρτίζαν – Ρεάλ (13/2)

Αρμάνι Μιλάνο – Dubai BC (13/2)

29η αγωνιστική

Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν (25/2)

Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός (25/2)

Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα (25/2)

Dubai BC – Βιλερμπάν (26/2)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο (26/2)

Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ (26/2)

Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές (26/2)

Παναθηναϊκός – Παρί (26/2)

Μπασκόνια – Βαλένθια (26/2)

Ρεάλ – Μπάγερν (26/2)

30η αγωνιστική

Φενέρμπαχτσε – Μονακό (5/3)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ (5/3)

Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα (5/3)

Παρτίζαν – Dubai BC (5/3)

Βαλένθια – Ζάλγκιρις (5/3)

Ρεάλ – Βίρτους Μπολόνια (5/3)

Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν (6/3)

Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν (6/3)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (6/3)

Μπασκόνια – Παρί (6/3)

31η αγωνιστική

Dubai BC – Μπασκόνια (12/3)

Μπάγερν – Αναντολού Εφές (12/3)

Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις (12/3)

Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν (12/3)

Παρί – Βιλερμπάν (12/3)

Ρεάλ – Βαλένθια (12/3)

Μονακό – Ολυμπιακός (13/3)

Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε (13/3)

Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ (13/3)

Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ (13/3)

32η αγωνιστική

Αναντολού Εφές – Μονακό (19/3)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια (19/3)

Μπάγερν – Dubai BC (19/3)

Ολυμπιακός – Μπασκόνια (19/3)

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα (19/3)

Παρί – Παρτίζαν (19/3)

Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο (20/3)

Ζάλγκιρις – Ρεάλ (20/3)

Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/3)

Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας (20/3)

33η αγωνιστική

Dubai BC – Παναθηναϊκός (24/3)

Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο (24/3)

Ζάλγκιρις – Μπάγερν (24/3)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (24/3)

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές (24/3)

Παρτίζαν – Βιλερμπάν (24/3)

Βαλένθια – Ολυμπιακός (24/3)

Ρεάλ – Χάποελ Τελ Αβίβ (24/3)

Βίρτους Μπολόνια – Παρί (24/3)

Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας (25/3)

34η αγωνιστική

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC (26/3)

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια (26/3)

Μπάγερν – Βιλερμπάν (26/3)

Παρί – Ολυμπιακός (26/3)

Ρεάλ – Αναντολού Εφές (26/3)

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις (27/3)

Παναθηναϊκός – Μονακό (27/3)

Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ (27/3)

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας (27/3)

Παρτίζαν – Βαλένθια (27/3)

35η αγωνιστική

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (1/4)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (2/4)

Ζάλγκιρις – Μπαρτσελόνα (2/4)

Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν (2/4)

Παρί – Αρμάνι Μιλάνο (2/4)

Dubai BC – Μονακό (3/4)

Βιλερμπάν – Ολυμπιακός (3/4)

Μπασκόνια – Ρεάλ (3/4)

Μπαάγερν – Φενέρμπαχτσε (3/4)

Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια (3/4)

36η αγωνιστική

Ζάλγκριρις – Dubai BC (7/4)

Ερυθρός Αστέρας – Παρί (7/4)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (7/4)

Ολυμπιακός – Ρεάλ (7/4)

Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (7/4)

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (7/4)

Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο (7/4)

Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν (7/4)

Αναντολού Εφές – Παρτίζαν (8/4)

Μονακό – Βιλερμπάν (8/4)

37η αγωνιστική

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (9/4)

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ (9/4)

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν (9/4)

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ (9/4)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός (9/4)

Dubai BC – Αναντολού Εφές (10/4)

Μονακό – Μπαρτσελόνα (10/4)

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (10/4)

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις (10/4)

Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια (10/4)

38η αγωνιστική

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε (16/4)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιρτους Μπολόνια (16/4)

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (16/4)

Παρτίζαν – Μπασκόνια (16/4)

Ρεάλ – Ερυθρός (16/4)

Dubai BC – Βαλένθια (17/4)

Ζάλγκιρις – Παρί (17/4)

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ (17/4)

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4)

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν (17/4)