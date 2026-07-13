Τσίπρας από Λέσβο: “Ευθύνη όλων μας να διατηρήσουμε ζωντανή την αγροτική παραγωγή”

Συνάντηση με κτηνοτρόφους της Λέσβου είχε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Αλέξης Τσίπρας, συνοδευόμενος από τον τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Θωμά Μόσχο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας είπε: «Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο είναι υπαρξιακού χαρακτήρα», παρομοιάζοντας την κατάσταση στο νησί, λόγω του αφθώδους πυρετού, με εκείνη που βιώνουν οι κτηνοτρόφοι της κεντρικής Ελλάδας εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

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«Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν εφαρμόστηκε αυτό που ορίζει η επιστήμη», δήλωσε αναφερόμενος στο ζήτημα του εμβολιασμού. Επίσης επέκρινε το γεγονός ότι θανατώνονται ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα, και διερωτήθηκε γιατί η χώρα μας διαφοροποιήθηκε από τους κανόνες της ΕΕ που έχει και την ευθύνη των αποζημιώσεων.

Όπως υπογράμμισε, το κρίσιμο είναι να καταβληθούν άμεσα αποζημιώσεις όχι μόνο για τα θανατωθέντα ζώα και τις ζωοτροφές, αλλά και για να προχωρήσει η ανασύσταση των κοπαδιών. «Αν θέλουμε να συνεχιστεί η κτηνοτροφία, η ανασύσταση πρέπει να γίνει, όπως προβλέπουν οι κανόνες της ΕΕ, σε 20 ημέρες από το τελευταίο κρούσμα και όχι έξι μήνες αργότερα», ανέφερε.

Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι έχει πλήρη επίγνωση του πυρήνα του προβλήματος, τον οποίο συνέδεσε με το δημογραφικό. “Ο πυρήνας του προβλήματος είναι το δημογραφικό πρόβλημα, ο υδροκεφαλισμός του κράτους και η αστυφιλία. «Το ζήτημα είναι πατριωτικό και ευθύνη όλων μας είναι να διατηρήσουμε ζωντανή την αγροτική παραγωγή», επισήμανε.

Από την πλευρά τους, οι κτηνοτρόφοι περιέγραψαν τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει. «Καθημερινά κάνουμε μνημόσυνο στο σπίτι μας», είπαν χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους βρίσκονται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Παράλληλα, αναφέρθηκαν στις σοβαρές ελλείψεις κτηνιάτρων, στην καθυστέρηση των αποζημιώσεων και στις κλήσεις που, όπως ανέφεραν, δέχθηκαν από την Εισαγγελία για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης.