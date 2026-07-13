Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προειδοποιεί: “Κίνδυνος να κλείσουν οι μισές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε δύο χρόνια”

Με ελπίδες για τόνωση της αγοράς άρχισαν σήμερα Δευτέρα 13/7 οι θερινές εκπτώσεις, με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών να χαρακτηρίζει την εικόνα “απογοητευτική”, επισημαίνοντας ότι η σεζόν δεν πήγε καλά.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο Θάνος Τσαγγάρης τόνισε πως είναι η τελευταία ελπίδα ρευστοποίησης των αποθεμάτων της σεζόν.

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“Το καταναλωτικό εισόδημα είναι περιορισμένο, από την ακρίβεια βασικά και από την στεγαστική επιβάρυνση. Έχουν αλλάξει και οι καταναλωτικές συνήθειες. Υπάρχει μία αλλαγή προτεραιοτήτων. Ο κόσμος προτιμάει εστίαση, τουρισμό, να πάει διακοπές και στιγμές ανακούφισης γενικότερα, να ξεδώσει. Όμως, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Το εργαλείο ρευστοποίησης, αυτό που έχουμε, έχει υπονομευθεί από την ίδια την πολιτεία, ο θεσμός αυτός των εκπτώσεων (…)” σημείωσε.

“Αν η πολιτεία δεν σταθεί αυτή τη στιγμή δίπλα μας, το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε δύο χρόνια θα έχει κλείσει. Τι χρειάζεται; Μια αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των προσφορών και εκπτώσεων. Να έχουμε δύο τακτικές περιόδους εκπτώσεων και δύο προσφορών. Έχουμε λύσεις να προτείνουμε, αλλά η πολιτεία δεν συνομιλεί. Εγώ σαν πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου είχα κάνει μία συγκέντρωση όλων αυτών των εταιρειών που παρέχουν τα προϊόντα σε εμάς, στον σύλλογο και διαπιστώσαμε ότι πρέπει να γίνει νομοθετικά, δηλαδή να γίνει μία αλλαγή θεσμικού πλαισίου, να υπάρχουν οι προσφορές κανονικά, ένα συντεταγμένο δεκαήμερο και ένα συντεταγμένο τριήμερο για να κλείσουμε την Black Friday εκεί και να την ελέγξουμε 28, 29, 30 Νοεμβρίου. Δηλαδή, θέλει μία προσπάθεια να κάνει η πολιτεία προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι όλα με δημοσιονομικό κόστος. Θα μπορούσαμε να βρούμε λύσεις χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Εμείς έχουμε 5 φορές ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης και δεν έχει καταστεί δυνατόν να συναντηθούμε ακόμα” πρόσθεσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.