ΠΑΟΚ: Έκλεισε το deal για Ζαφείρη – Θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή του Δικεφάλου

Στο ΠΑΟΚ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο διεθνής μέσος Χρήστος Ζαφείρης καθώς οριστικοποιήθηκε το deal με την Σλάβια Πράγας.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της τσέχικης ομάδας, το deal έχει κλείσει μετά από μεγάλη πίεση του ίδιου του παίκτη. Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε χθες βελτιωμένη προσφορά στην Σλάβια Πράγας θέλοντας να ολοκληρώσει την μεταγραφή και να φέρει τον Έλληνα μέσο στην Τούμπα.

Ειδικότερα, ο “Δικέφαλος του Βορρά” κατέθεσε πρόταση που ξεπερνά τα 11 εκατ. ευρώ την Τρίτη και παρά το αρχικό “όχι” των Τσέχων, η πίεση του παίκτη και του ΠΑΟΚ απέφερε καρπούς, σύμφωνα με το SPORT24.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο Ζαφείρης θα αποτελέσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Δικέφαλου μετά τα 4.000.000 ευρώ που είχαν δαπανηθεί το καλοκαίρι του 2018 για τον Ίνγκι Ίνγκασον από τη Ροστόφ.

Μάλιστα, η μεταγραφή έχει μπει στην τελική της ευθείας, καθώς ο 22χρονος διεθνής Έλληνας χαφ αναμένεται σύντομα στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα.