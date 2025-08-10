ΠΑΟΚ: Νέα πρόταση του Δικεφάλου του Βορρά που “σπάει” τα ταμεία για Ζαφείρη

Αποφασισμένος να σπάσει κάθε ρεκόρ είναι ο ΠΑΟΚ που θέλει να κάνει δικό του τον Χρήστο Ζαφείρη καθώς κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση που ξεπερνάει τα 10 εκατ. ευρώ στην Σλάβια Πράγας.

Ο ΠΑΟΚ είναι αποφασισμένος στη χρονιά που συμπληρώνει 100 έτη ζωής να κάνει την απόλυτη υπέρβαση με τη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη. Όπως έγινε γνωστό χθες, ο Δικέφαλος έκανε μία εντυπωσιακή πρόταση στη Σλάβια Πράγας για τον 23χρονο χαφ ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ, στην οποία οι Τσέχοι είπαν “όχι”.

Ο ΠΑΟΚ όμως επανήλθε και σύμφωνα με μέσα της Θεσσαλονίκης έβαλε στο τραπέζι των Τσέχων νέα βελτιωμένη πρόταση ύψους 10,5 εκατομμύρια ευρώ fix και 1,5 εκατομμύριο σε μορφή μπόνους μαζί με ένα γενναίο ποσοστό μεταπώλησης που θα κυμαίνεται μεταξύ 15 και 20%.