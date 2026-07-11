Φωτιά στη Θεσπρωτία: Μήνυμα 112 για εκκένωση στην Παραμυθιά – Επιχειρούν εναέρια μέσα, δύο πύρινα μέτωπα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου (11/7) μετά από φωτιά στην Θεσπρωτία που ξέσπασε σε δασικά έκταση στην στην περιοχή Γαλατά στο Δήμο Σουλίου- Παραμυθιάς. Οι εστίες είναι δύο διαφορετικές η μία σε αγροτοδασική και η άλλη σε δασική έκταση, με χρονική διαφορά μόλις 20 λεπτών μεταξύ τους.

Η Πυροσβεστική προειδοποίησε μέσω του 112: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Γαλατά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς Καριώτη και ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών».

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🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Γαλατά της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσπρωτίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Καριώτη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 11, 2026

Η δεύτερη εστία, που εκδηλώθηκε στην Κάτω Παραμυθιά, έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και επτά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Οι δύο φωτιές εξελίσσονταν μακριά από κατοικίες και υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων βρίσκεται ήδη στην περιοχή, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης των δύο πυρκαγιών και να εξακριβώσει τις συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασαν.