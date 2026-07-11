ΠΑΟΚ – Τβέντε: Τίμησαν την μνήμη της αδικοχαμένης Άννας-Μαρίας (εικόνα)
Η 15χρονη αθλήτρια του Δικεφάλου έχασε την ζωή σε τροχαίο δυστύχημα
Την μνήμη της αδικοχαμένης 15χρονης Άννας – Μαρίας τίμησαν ΠΑΟΚ και Τβέντε στο μεταξύ τους φιλικό το απόγευμα του Σαββάτου (11/7).
Να θυμίσουμε ότι η οικογένεια του ΠΑΟΚ βίωσε ακόμη μία απώλεια καθώς η 15χρονη παίκτρια της ομάδας Β’ του Δικεφάλου στο ποδόσφαιρο έχασε την ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7).
Πριν την έναρξη του φιλικού του Δικεφάλου με την Τβέντε στην Ολλανδία, οι δύο ομάδες τήρησαν ενός λεπτού σιγή στο προπονητικό κέντρο του Huissen.
πηγή στην Google
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