ΠΑΟΚ – Τβέντε: Τίμησαν την μνήμη της αδικοχαμένης Άννας-Μαρίας (εικόνα)

Την μνήμη της αδικοχαμένης 15χρονης Άννας – Μαρίας τίμησαν ΠΑΟΚ και Τβέντε στο μεταξύ τους φιλικό το απόγευμα του Σαββάτου (11/7).

Να θυμίσουμε ότι η οικογένεια του ΠΑΟΚ βίωσε ακόμη μία απώλεια καθώς η 15χρονη παίκτρια της ομάδας Β’ του Δικεφάλου στο ποδόσφαιρο έχασε την ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7).

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