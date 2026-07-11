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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Θριάσιο Νοσοκομείο: Το ισόγειο γέμισε καπνούς – Εκκενώθηκε προληπτικά από την Πυροσβεστική

Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από τις τουαλέτες.

Φωτιά στο Θριάσιο Νοσοκομείο: Το ισόγειο γέμισε καπνούς – Εκκενώθηκε προληπτικά από την Πυροσβεστική
EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου (11/7) για φωτιά στο Θριάσιο Νοσοκομείο που ξέσπασε στο χώρο του ισογείου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά έχει εντοπιστεί εντός της τουαλέτας του ισογείου, είναι μικρής έκτασης και γίνονται ενέργειες κατάσβεσης. Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στο ισόγειο αλλά όχι των ασθενών.

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Για το συμβάν στο Θριασιο έχουν σπεύσει στο σημείο 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα όπου την έθεσαν υπό έλεγχο.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής έχει μεταβεί στο Νοσοκομείο για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

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