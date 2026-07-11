Μουντιάλ 2026: Το εντυπωσιακό show των οπαδών της Νορβηγίας πριν τον αγώνα με την Αγγλία – «Τράβηξαν κουπί» στο Μαϊάμι

Το δικό τους, ξεχωριστό χρώμα έδωσαν οι οπαδοί της Νορβηγίας στους δρόμους του Μαϊάμι Μπιτς, λίγες ώρες πριν από την ιστορική αναμέτρηση της Εθνικής τους ομάδας κόντρα στην Αγγλία για την προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η περίφημη Ocean Drive μετατράπηκε σε σκανδιναβική «αρένα», με τα συνθήματα, τα τραγούδια και το παραδοσιακό «κουπί των Βίκινγκς» να μαγνητίζουν τα βλέμματα ντόπιων και τουριστών.

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Το viral τελετουργικό που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο

Το «κουπί των Βίκινγκς» έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και viral στιγμιότυπα της φετινής διοργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια του τελετουργικού, οι Νορβηγοί φίλαθλοι κάθονται σε παράταξη στις κερκίδες, αναπαριστούν ρυθμικά τις κινήσεις κωπηλασίας ενός πολεμικού πλοίου και δονούν την ατμόσφαιρα με το σύνθημα «Ro… Ro… Ro…».

Η εντυπωσιακή αυτή εικόνα έχει γίνει σήμα κατατεθέν του τουρνουά, με τους ίδιους τους διεθνείς ποδοσφαιριστές της Νορβηγίας να γίνονται «ένα» με την κερκίδα μετά από κάθε θετικό αποτέλεσμα, συμμετέχοντας ενεργά στους πανηγυρισμούς υπό τον ήχο του τυμπάνου.

🇳🇴🚣 Norway fans bringing the Vikings row to Miami Beach ahead of their World Cup quarterfinal match against England.



They’re absolutely living their best lives in the US! pic.twitter.com/Hcg3UHl5bm— Ultras Clips (@ultras_clips) July 10, 2026

Μια παράδοση αιώνων μεταφέρεται στις ΗΠΑ

Η συγκεκριμένη γιορτή αποτελεί απευθείας αναφορά στην πλούσια ναυτική ιστορία των Σκανδιναβών θαλασσοπόρων, από την εποχή του Έρικ του Ερυθρού και του Λέιφ Έρικσον.

Η κωπηλασία παραμένει θεμελιώδες κομμάτι της κουλτούρας τους και οι οπαδοί φρόντισαν να τη μεταλαμπαδεύσουν στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη.

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Ενορχηστρωτής του σόου στο Μαϊάμι ήταν ο Όλε Φρέισταντ, ευρύτερα γνωστός ως «Mr. Row Row», ο οποίος εμπνεύστηκε και καθιέρωσε το συγκεκριμένο σύνθημα πριν από περίπου μία δεκαετία.

Πίστη για την υπέρβαση κόντρα στα προγνωστικά

Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζουν την ανωτερότητα του αγγλικού ρόστερ, οι Νορβηγοί εμφανίζονται γεμάτοι αυτοπεποίθηση για το μεγάλο παιχνίδι.

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«Γνωρίζουμε ότι είμαστε το αουτσάιντερ. Η Αγγλία είναι μια εξαιρετική ομάδα με σπουδαίες μονάδες, αλλά σε έναν προημιτελικό Μουντιάλ όλα είναι πιθανά», δήλωσε ο Φρέισταντ, δίνοντας το σύνθημα για μια ιστορική πρόκριση.

Στην αντίπερα όχθη, οι Άγγλοι φίλαθλοι δηλώνουν επίσης πανέτοιμοι για τη σπουδαία αναμέτρηση, προβλέποντας ένα σκληρό και αμφίρροπο ματς.

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Το σίγουρο είναι ότι η μεγάλη μάχη δεν θα δοθεί μόνο στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και στις εξέδρες, με τους Νορβηγούς «Βίκινγκς» να υπόσχονται ακόμα ένα μοναδικό σόου.