Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα στους 3 συλληφθέντες – Το βίντεο που «πρόδωσε» την δράση τους και οι ομάδες κρούσης

Διώξεις για κακουργήματα ασκήθηκαν από την ανακρίτρια το απόγευμα του Σαββάτου (11/7) για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, μετά από εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.

Οι κατηγορίες αφορούν και τους τρεις και θα καταλογισθούν προσωπικά κατά την ανακριτική διαδικασία. Οι τρεις συλληφθέντες πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη (14/7) στις 12.00 το μεσημέρι. Οι κατηγορούμενοι, δύο άνδρες ηλικίας 29 και 24 ετών, καθώς και μία 26χρονη γυναίκα, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία και παραμένουν υπό κράτηση.

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Ο δικηγόρος του 24χρονου που συνελήφθη ως ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη, μίλησε στους δημοσιογράφους για την εξέλιξη της υπόθεσης: “Η εμπλοκή του εντολέα μου στην υπόθεση εξαντλείται στην παραχώρηση ενός ακινήτου, το οποίο ανήκε στην οικογένεια του και είναι ήδη κατασχεμένο. Η πραγματικότητα είναι ότι τα κλειδιά του ακινήτου τα παραχώρησε σε φιλικά του πρόσωπα, τα οποία ακόμη δεν έχουν καταστεί κατηγορούμενοι για τη υπόθεση, χωρίς να γνωρίζει τις προθέσεις τους”.

Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στη στυγερή δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.

Υπενθυμίζεται ότι και οι τρεις αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά την εξέτασή τους από τους αστυνομικούς.

Το σχέδιο δράσης και οι ομάδες δύναμης κρούσης

Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι είναι γνώριμοι των Αρχών για τη δραστηριότητά τους στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο 29χρονος έχει προσαχθεί δύο φορές στο παρελθόν, ενώ η 26χρονη είχε προφυλακιστεί το 2022 για συμμετοχή στην «Οργάνωση Αναρχική Δράση», η οποία συνδέθηκε με μπαράζ εμπρησμών με γκαζάκια. Η ίδια, μετά το χτύπημα της 1ης Ιουλίου, διέφυγε στα Χανιά, όπου τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Η Αντιτρομοκρατική εκτιμά ότι το ίδιο ξημέρωμα έδρασαν ταυτόχρονα δύο διαφορετικές ομάδες στη Θεσσαλονίκη, καθώς μέσα σε μόλις 20 λεπτά σημειώθηκαν τρία χτυπήματα. Ενώ η πρώτη ομάδα εξαρθρώθηκε, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δραστών που επιτέθηκαν στις κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη.

Το χρονικό των επιθέσεων

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 04:18 και η δεύτερη μόλις πέντε λεπτά αργότερα, στις 04:23, σε απόσταση 150 μέτρων η μία από την άλλη.

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Η χρονική και γεωγραφική σύμπτωση των γεγονότων οδήγησε τις αρχές στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για ταυτόχρονο, οργανωμένο σχέδιο από δύο διαφορετικούς επιχειρησιακούς βραχίονες.

Η ΕΛ.ΑΣ. αποφάσισε να επισπεύσει τις συλλήψεις των τριών βασικών υπόπτων προτού ταυτοποιηθούν οι συνεργοί τους, καθώς υπήρχαν βάσιμες ενδείξεις ότι ετοιμάζονταν να εξαφανιστούν.

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Αυτή την ώρα, το βάρος των ερευνών πέφτει στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι αρχές «ξεσκονίζουν» τα κινητά τηλέφωνα και τις ψηφιακές επικοινωνίες των συλληφθέντων, εκτιμώντας ότι βρίσκονται πολύ κοντά στην αποκάλυψη των στοιχείων και των υπολοίπων μελών που συμμετείχαν στα πρώτα δύο χτυπήματα

Το «παρελθόν» της 26χρονης κατηγορούμενης

Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής έχει μπει το προφίλ της 26χρονης συλληφθείσας, η οποία δεν είναι άγνωστη στις αρχές. Το 2022 είχε κατηγορηθεί ως μέλος αναρχικής ομάδας με πλούσια εμπρηστική δράση την περίοδο 2016-2022.

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Τότε, της είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή για συμμετοχή σε μία από τις επιθέσεις, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερη, μέχρι τη νέα της εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση.