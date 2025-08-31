ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0: Απέφυγε την γκέλα με Πέλκα
Έκανε το 2/2 ο Δικεφάλος
Το γκολ του Δημήτρη Πέλκα λύτρωσε τον ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο και τον “έσπρωξε” στο απόλυτο μετά από δύο αγωνιστικές στην Super League.
Ο Δικέφαλος παρατάχθηκε χωρίς τον Κωνσταντελιά και τα βρήκε σκούρα απέναντι στο Ατρόμητο έχοντα βέβαια να αντιμετωπίσει και την κούραση από το παιχνίδι με την Ριέκα. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε πέντε αλλαγές προσώπων (Σάστρε, Λόβρεν, Τέιλορ, Ιβανούσετς, Γιακουμάκης) στην ενδεκάδα του «Δικεφάλου», έχοντας να διαχειριστεί για πρώτη φορά την κούραση από τα παιχνίδια «Κυριακή – Πέμπτη – Κυριακή».
Ο Κωνσταντέλιας δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση από ένα χτύπημα στον αγώνα της περασμένης Πέμπτης (20/8) κόντρα στη Ριέκα και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί.
Παίζοντας με παίκτη λιγότερο σ’ ολόκληρο το δεύτερο μέρος ο Ατρόμητος έμεινε πίσω από την μπάλα και ο ΠΑΟΚ έψαξε τρόπους για να διασπάσει την άμυνα των Περιστεριωτών. Στην 20η τελική ο ΠΑΟΚ σκόραρε με τον Πέλκα που κατάφερε και σκόραρε με το στήθος, μετά από “γλυκιά” σέντρα του Οζντόεφ, γράφοντας το 1-0, δεκαπέντε λεπτά πριν από το φινάλε της αναμέτρησης.
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ (78 ’Καμαρά, 91’ Θυμιάνης), Ζίβκοβιτς (60’ Τάισον), Ιβανούσετς (60’ Πέλκας), Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης (78’ Τσάλοφ).
Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Κίνι (79’ Γιουμπιτάνα), Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Παλμεζάνο (46’ Μουντές), Μπακού, Τζοβάρας (67’ Καραμάνης), Οζέγκοβιτς (83’ Φαν Βερτ).
