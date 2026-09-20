Καλαμάτα – Παναθηναϊκός 0-1: «Τυφώνας» Τετέη στη Νίκαια – Πράσινο 5/5

Το απόλυτο στη φετινή Super League διατήρησε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 1-0 της Καλαμάτας στη Νίκαια για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «πράσινους» ήταν ο Ανδρέας Τετέη, ο οποίος με εξαιρετική ατομική ενέργεια στο πρώτο ημίχρονο πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης και χάρισε στην ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ το πέμπτο διαδοχικό τρίποντο.

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Ο Παναθηναϊκός έφτασε έτσι τους 15 βαθμούς με 5 νίκες σε 5 αγώνες, πηγαίνοντας στη διακοπή των εθνικών ομάδων με το απόλυτο στο πρωτάθλημα. Η Καλαμάτα, από την άλλη πλευρά, παρέμεινε στους τέσσερις βαθμούς.

Ο Τετέη τα έκανε όλα μόνος του

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε από τα πρώτα λεπτά να πάρει τον έλεγχο της αναμέτρησης, απέναντι σε μία Καλαμάτα που επιχείρησε να περιορίσει τους χώρους και να απειλήσει όταν της δινόταν η δυνατότητα.

Τη λύση για τους «πράσινους» έδωσε στο 33ο λεπτό ο Ανδρέας Τετέη.

Ο Έλληνας επιθετικός πήρε την μπάλα από τον Αζεντίν Ουναΐ, πέρασε διαδοχικά τους αντιπάλους του και ολοκλήρωσε την εντυπωσιακή ατομική προσπάθειά του με δυνατό διαγώνιο σουτ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Ένα γκολ που τελικά αποδείχθηκε αρκετό για να κρίνει ολόκληρη την αναμέτρηση.

Πίεσε η Καλαμάτα, κράτησε το προβάδισμα ο Παναθηναϊκός

Η Καλαμάτα δεν εγκατέλειψε το παιχνίδι και προσπάθησε να βρει την απάντηση, με τον Παναθηναϊκό να μην καταφέρνει να «καθαρίσει» την αναμέτρηση με δεύτερο γκολ.

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Οι «πράσινοι» διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους και άντεξαν στην πίεση των γηπεδούχων, κρατώντας μέχρι το τελευταίο σφύριγμα το 0-1.

Έτσι, η ομάδα του Νίστρουπ πέρασε και από τη Νίκαια και συνέχισε χωρίς βαθμολογική απώλεια στο φετινό πρωτάθλημα.

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5/5 και τώρα Ολυμπιακός

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την πρώτη πεντάδα αγώνων της Super League έχοντας συγκεντρώσει το απόλυτο των 15 βαθμών.

Μετά τη διακοπή, μάλιστα, ακολουθεί το πρώτο μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν, καθώς για την 6η αγωνιστική ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ολυμπιακό. Το ντέρμπι περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των «πράσινων» για την επόμενη αγωνιστική.

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Για την ώρα, πάντως, η υπογραφή στη Νίκαια ανήκει στον Ανδρέα Τετέη, ο οποίος με μία προσωπική ενέργεια έκανε τη διαφορά και χάρισε στον Παναθηναϊκό ακόμη τρεις βαθμούς.