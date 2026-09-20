Βόλος – ΑΕΚ 1-2: Έξαλλος ο Μπέος – «Αλλοίωση αποτελέσματος, ντροπή σας»

Έντονη ήταν η αντίδραση του Αχιλλέα Μπέου για τη διαιτησία στην αναμέτρηση Βόλος – ΑΕΚ 1-2 στο Πανθεσσαλικό, με τον ισχυρό άνδρα της ομάδας της Μαγνησίας να κάνει λόγο, μέσω αναρτήσεών του στα social media, για «αλλοίωση αποτελέσματος».

Η ΑΕΚ επικράτησε με 2-1 χάρη σε δύο γκολ του Λούκα Γιόβιτς και πανηγύρισε την πρώτη εκτός έδρας νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα, όπως έγραψε το DEBATER στο αναλυτικό ρεπορτάζ του αγώνα Βόλος – ΑΕΚ.

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Ο Μπέος, ωστόσο, εστίασε σε επίμαχη φάση πριν από την ανάπαυλα.

«Πριν από το οφσάιντ υπάρχει πεντακάθαρη ανατροπή»

Ο Βόλος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με τον Φουρτάδο, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν παράλληλα για προηγούμενη φάση στην οποία ο Λάμπρου βρέθηκε στο έδαφος έπειτα από μονομαχία με τον Μάγερ, ζητώντας πέναλτι.

Ο διαιτητής Πολυχρόνης δεν καταλόγισε παράβαση, ενώ η απόφαση δεν άλλαξε μετά τον έλεγχο της φάσης από το VAR, όπου βρισκόταν ο Τζήλος.

Ο Αχιλλέας Μπέος έγραψε:

«Για άλλη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες αλλοίωσης αποτελέσματος. Πριν τον καταλογισμό του οφ σάιντ υπάρχει πεντακάθαρη ανατροπή – πέναλτι, που κλείνουν τα μάτια και ο Πολυχρόνης και ο Τζήλος. Ντροπή σας. Κουράστηκα μαζί σας…»

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Πρόκειται για την εκτίμηση και τους ισχυρισμούς του Αχιλλέα Μπέου σχετικά με τη συγκεκριμένη διαιτητική απόφαση.

Η δεύτερη ανάρτηση του Μπέου

Ο Αχιλλέας Μπέος επανήλθε στη συνέχεια με δεύτερη ανάρτηση, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους.

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Έγραψε χαρακτηριστικά:

«Ντρέπομαι πραγματικά με αυτά που βλέπω σήμερα στο Πανθεσσαλικό. Η σφαγή των αμνών».

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Στην ίδια ανάρτηση υποστήριξε ότι είχε πληροφορηθεί πως στο συγκεκριμένο παιχνίδι είχαν πονταριστεί πολλά χρήματα στη νίκη της ΑΕΚ και ζήτησε να ελεγχθούν οι δύο διαιτητές από τις αρμόδιες Αρχές.

Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός περί στοιχηματισμού διατυπώνεται από τον ίδιο τον Αχιλλέα Μπέο και δεν συνοδεύεται, στην ανάρτησή του, από στοιχεία που να τον τεκμηριώνουν.

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Το ματς κρίθηκε στο 88′

Στο αγωνιστικό σκέλος, η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στο 61ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιόβιτς.

Ο Βόλος κατάφερε να ισοφαρίσει στο 85′ με τον Χαραλαμπόγλου, όμως η χαρά των γηπεδούχων κράτησε μόλις τρία λεπτά.

Στο 88′ ο Λούκα Γιόβιτς βρήκε ξανά δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 1-2, χαρίζοντας στην Ένωση το πρώτο της εκτός έδρας τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με τον Βόλο να μένει με εννέα παίκτες στις καθυστερήσεις, μετά τις αποβολές των Μύγα και Μεντίλ.

Οι έντονες διαμαρτυρίες του Αχιλλέα Μπέου μετά το παιχνίδι επικεντρώνονται πλέον στις διαιτητικές αποφάσεις και ειδικότερα στη φάση του πρώτου ημιχρόνου πριν από το ακυρωθέν γκολ του Φουρτάδο.