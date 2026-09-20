Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 1-2: «Διπλό» στο Αγρίνιο με Άλι και Εντιαγέ

Με ένα σημαντικό «διπλό» έφυγε από το Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 2-1 του Παναιτωλικού στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Δικέφαλος έβαλε τις βάσεις για τη νίκη μέσα σε έξι λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, με τους Τάχα Άλι και Εντιαγέ να διαμορφώνουν το 0-2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παναιτωλικός αντέδρασε με την έναρξη του δεύτερου μέρους και μείωσε με τον Εστέμπαν, χωρίς όμως να καταφέρει να φτάσει στην ισοφάριση.

Δύο «χτυπήματα» του ΠΑΟΚ σε έξι λεπτά

Ο ΠΑΟΚ είχε την πρωτοβουλία στο πρώτο μέρος και στο 21ο λεπτό κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ.

Η πίεση των Θεσσαλονικέων απέδωσε τελικά στο 33′.

Ο Γιάκιτς τροφοδότησε τον Τάχα Άλι, εκείνος μπήκε στην περιοχή και επιχείρησε το σουτ, με την μπάλα να κοντράρει στον Γκράναθ και να καταλήγει στα δίχτυα του Κουτσερένκο για το 0-1.

Έξι λεπτά αργότερα ο ΠΑΟΚ χτύπησε ξανά.

Μετά από εκτέλεση κόρνερ και φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή του Παναιτωλικού, η άμυνα των γηπεδούχων δεν κατάφερε να απομακρύνει και ο Εντιαγέ από κοντά έγραψε το 0-2 στο 39′.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ΠΑΟΚ πήγε έτσι στα αποδυτήρια έχοντας αποκτήσει σαφές προβάδισμα για τη νίκη.

Ο Εστέμπαν ξανάβαλε τον Παναιτωλικό στο παιχνίδι

Η εικόνα άλλαξε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παναιτωλικός μπήκε αποφασισμένος να αντιδράσει και μόλις στο 51ο λεπτό κατάφερε να μειώσει.

Μετά από κόρνερ του Εράκοβιτς και την αρχική απομάκρυνση της άμυνας του ΠΑΟΚ, ο Εστέμπαν βρήκε χώρο και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στη γωνία για το 1-2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γκολ έδωσε νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, με τους Αγρινιώτες να ψάχνουν πλέον την ισοφάριση.

Αγωνία για τον Παβλένκα

Στο δεύτερο ημίχρονο υπήρξε και στιγμή έντονης ανησυχίας για τον Γίρι Παβλένκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, με την κατάσταση της υγείας του να αναμένεται να αξιολογηθεί από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε τελικά να προστατεύσει το προβάδισμά του μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και να φύγει από το Αγρίνιο με τους τρεις βαθμούς.

Το 1-2 έδωσε συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα των Θεσσαλονικέων στο πρωτάθλημα, μετά και τη νίκη τους στο ντέρμπι της προηγούμενης αγωνιστικής.

Το DEBATER είχε καταγράψει και το προηγούμενο εκτός έδρας τρίποντο του ΠΑΟΚ, όταν είχε επικρατήσει με 2-1 του Ατρομήτου στο Περιστέρι.

Η 5η αγωνιστική ολοκληρώθηκε στο Αγρίνιο, σε μία Κυριακή με εκτός έδρας υποχρεώσεις για όλους τους μεγάλους, όπως είχε παρουσιάσει νωρίτερα το DEBATER στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.