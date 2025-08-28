ΠΑΟΚ- Ριέκα 5-0: Καταιγιστικός ο Δικέφαλος του Βορρά, προκρίθηκε στο Europa League

Ο ΠΑΟΚ δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Ριέκα και με εντυπωσιακό 5-0 στην Τούμπα σφράγισε την πρόκριση στη League Phase του Europa League, ανατρέποντας το συνολικό σκορ σε 5-1.

Οι γηπεδούχοι, καταιγιστικοί από το πρώτο λεπτό, κυριάρχησαν σε όλη τη διάρκεια του ματς. Τα γκολ σημείωσαν οι Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας, Τσάλοφ, Γιακουμάκης και Πέλκας, με τον Έλληνα επιθετικό να ανοίγει λογαριασμό με εντυπωσιακό τέρμα ως αλλαγή.

Η Ριέκα ολοκλήρωσε το παιχνίδι με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Μαϊστόροβιτς, ενώ θα συνεχίσει στη διοργάνωση του Conference League.

Η κλήρωση για τη League Phase του ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 29 Αυγούστου, στις 14:00

Οι ενδεκάδες των ομάδων

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (79’ Καμαρά), Ντεσπόντοφ (69’ Τάισον), Κωνσταντέλιας (79’ Πέλκας), Ζίβκοβιτς (79’ Ιβανούσετς), Τσάλοφ (69’ Γιακουμάκης)

Στον πάγκο: Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Λόβρεν, Σάστρε, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Χατσίδης

Ριέκα (Ρ. Τζάλοβιτς): Ζλόμισλιτς, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ, Λασίτσκας, Πέτροβιτς, Ντάντας (75’ Χούσιτς), Όρετς (60’ Μπούτιτς), Μέναλο (60’ Τσοπ), Γιάνκοβιτς, Φρουκ (84’ Μπογκόγεβιτς)

Στον πάγκο: Κόβατς, Τοντόροβιτς, Κίτιν, Ρουκάβινα, Γκόζακ, Ιλίνκοβιτς, Θάτσι, Γιούριτς

Διαιτητής: Σάντσεθ (Ισπανία)

Βοηθοί: Καμπανιέρο, Πριέτο (Ισπανία)

4ος: Μουνουέρα (Ισπανία)

VAR: Ντελ Θέρο Γκράντε, Βιγιανουέβα (Ισπανία)