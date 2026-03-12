Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις: Να «σπάσει» το αρνητικό σερί και να μπει σε τροχιά 6αδας το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Ζαλγκίρις (22:00, Novasports Prime) για την 31η αγωνιστική της Euroleague, θέλοντας να σταματήσει το σερί 4 ηττών.

Η αγωνιστική κατάσταση που περνάνε οι «πράσινοι» δεν είναι η ιδανική, καθώς πέρα από τις 4 σερί ήττες στην Euroleague, έκαναν την 4η ήττα τους στην GBL από τον Ηρακλή. Ο Εργκίν Αταμάν καλείται να βρει λύση στην κάκιστη εικόνα της ομάδας του, εκμεταλλευόμενος την μεγάλη επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στα παρκέ.

Η βαθμολογία βρίσκει στην 10η θέση τον Παναθηναϊκό και η νίκη θα τον ανέβαζε ψυχολογικά, βάζοντάς τον και σε τροχιά 6αδας. Απομένουν 7 αγωνιστικές στην διοργάνωση και η ομάδα του Αταμάν δεν έχει πολλά περιθώρια για κακές εμφανίσεις και λάθη.

Η Ζαλγκίρις είναι σε εξαιρετική φόρμα με 8 νίκες στα τελευταία 9 παιχνίδια, όμως γνώρισαν την ήττα από την Βαλένθια στις 05/03. Είναι 6η στην βαθμολογία και θέλουν οπωσδήποτε την νίκη για να παραμείνουν έκει που είναι.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η μεγάλη επιστροφή του Ματίας Λεσόρ είναι γεγονός και μένει να δούμε σε πιο σημείο του αγώνα θα περάσει στο παρκέ. Ο Κώστας Σλούκας όπως όλα δείχνουν θα είναι διαθέσιμος, καθώς ξεπέρασε την τενοντίτιδα στο αριστερό γόνατο που τον άφησε εκτός αγώνα με τον Ηρακλή στις 08/03.

Τουμπέλις και Μπιρούτις ταξίδεψαν με την ομάδα των Λιθουανών, όμως η συμμετοχή τους είναι αβέβαιη σύμφωνα με όσα δήλωσε ο προπονητής της Ζαλγκίρις, Τόμας Μασιούλης.