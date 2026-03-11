Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα;
Λεσόρ: Αναμονή τέλος για τους φίλους του Παναθηναϊκού – Επιστρέφει στο ματς με την Ζαλγκίρις

Στις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης (12/3) η αναμέτρηση των "πρασίνων"

Λεσόρ: Αναμονή τέλος για τους φίλους του Παναθηναϊκού – Επιστρέφει στο ματς με την Ζαλγκίρις
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Αλέξανδρος Τσάκος
UPD: 16:57

Ο Παναθηναϊκός θα έχει στην διάθεση του για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 1,5 χρόνο τον Ματίας Λεσόρ ενόψει της αναμέτρησης με την Ζαλγκίρις.

Αν και αγωνίστηκε για λίγο στον ημιτελικό του Final Four της EuroLeague, ο Λεσόρ έχει να αγωνιστεί υγιής από τις 17 Δεκεμβρίου 2024. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Εργκίν Άταμαν στην καθιερωμένη Media Day για τον αγώνα με την Ζάλγκιρις, ο Γάλλος βρίσκεται κανονικά στην διάθεσή του ώστε να επιστρέψει και πάλι στους αγωνιστικούς χώρους.

Το τζάμπολ του αγώνα της Πέμπτης (12/3) θα πραγματοποιηθεί στις 22:00 καθώς η ώρα άλλαξε λόγω της αναμέτρησης του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού με την Μπέτις.

