Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 93-86: Έβαψε «πράσινο» το θρίλερ και έκανε το 2-2 στην δεύτερη παράταση

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο θρίλερ στο T-Center επικρατώντας με 93-86 του Ολυμπιακού στην δεύτερη παράταση και έκανε το 2-2 στους τελικούς της GBL.

Πλέον, ο τίτλος θα κριθεί στο Game 5 στον αγώνα του Σαββάτου (13/6) στο ΣΕΦ, με τις δυο ομάδες να είναι έτοιμες να δώσουν την τελική μάχη προκειμένου ο καλύτερος να σηκώσει το τρόπαιο της διοργάνωσης.

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Ο αγώνας στο T-Center ήταν ακατάλληλο για καρδιακούς με τις δυο ομάδες να αρνούνται να χάσουν και τον Παναθηναϊκό να βρίσκει τελικά τις λύσεις στη δεύτερη παράταση και να παίρνει τη μεγάλη νίκη που τόσο ήθελε προκειμένου να μην δει τον Ολυμπιακό μετά την Euroleague να σηκώνει και το τρόπαιο του πρωταθλήματος μέσα στο σπίτι του.

Ο Τι τζέι Σορτς (13π.) και ο Βασίλης Τολιόπουλος (11π.) έκαναν τη διαφορά για τους «πράσινους» στη δεύτερη παράταση οδηγώντας την ομάδα τους στη νίκη μετά από 50 αγωνιστικά λεπτά.

Ο Κέντρικ Ναν με 23 πόντους σε 26′ ήταν πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού AKTOR που είχε ακόμη τον Χέιζ Ντέιβις με 12 πόντους και 7 ριμπάουντ αλλά και τους Λεσόρ με 8 πόντους-8 ριμπάουντ και Ερνανγκόμεζ με 8 πόντους-10 ριμπάουντ. Συνολικά οι «πράσινοι» είχαν 11 παραπάνω ριμπάουντ (49-38) κερδίζοντας στη συγκεκριμένη κατηγορία για πρώτη φορά στη σειρά των τελικών.

Ο Εβάν Φουρνιέ με 29 (9/21 σουτ) πόντους και 8 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού που είχε ακόμη τον Τόμας Γουόκαπ με 19 πόντους (6/14 σουτ) και τον Σάσα Βεζένκοφ με 14 (5/12 σουτ).

Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι παίρνοντας από το ξεκίνημα το προβάδισμα και φτάνοντας στο +6 (5-11) στο 7. Ο Ναν όμως με 8 συνεχόμενους δικούς του πόντους ανέτρεψε το σκηνικό δίνοντας προβάδισμα με 13-11 στον Παναθηναϊκό AKTOR που έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με 20-16. Οι «πράσινοι» συνέχισαν να έχουν το προβάδισμα με τους φιλοξενούμενους ωστόσο να είναι κοντά στο σκορ και να μειώνουν στο σουτ (33-31) στο 18′ με τρίποντο του Ντόρσεϊ. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός AKTOR και πάλι με τον Ναν ξέφυγε εκ νέου (40-33) και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 6 πόντων (40-34).

Παίρνοντας σκορ από όλους τους παίκτες του παρκέ, οι γηπεδούχοι διατήρησαν το προβάδισμά τους ως και τα μέσα της τρίτης περιόδου, με τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει σε 51-51 με τρίποντο του Φουρνιέ και να ανακτά το προβάδισμα μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά με τον Τζόζεφ να κάνει το 53-55 στο 29′. Πέντε γρήγοροι πόντοι του Ναν στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου έφεραν και πάλι τον Παναθηναϊκό AKTOR σε θέση οδηγού (58-57) με τον Ολυμπιακό ωστόσο να προσπερνά και πάλι και στο 35′ να φτάνει στο 66-61 με τρίποντο του Γουόκαπ. Η «απάντηση» του Παναθηναϊκού AKTOR -που έχασε με 5 φάουλ τον Ναν- ήταν ένα δικό του σερί 5-0 με το οποίο ισοφάρισε σε 66-66 στα 2:25 πριν από το φινάλε. Βεζένκοφ και Χέιζ Ντέιβις ήταν εύστοχοι πίσω από τα 6,75μ. με τις δύο ομάδες όμως, στη συνέχεια, να έχουν διαδοχικές άστοχες επιθέσεις καθώς στα 6” ο Χουάντσο αστόχησε σε τρίποντο, όπως και ο Βεζένκοφ στο φινάλε, με το ματς να πηγαίνει στην παράταση.

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Το εξτρά πεντάλεπτο άρχισε με εύστοχα τρίποντα από τις δύο πλευρές με τον Ολυμπιακό να προσπερνά με 79-74 στο 42:32, με πέντε σερί πόντους από τον Βεζένκοφ. Ο Σορτς έδωσε λύση στην ομάδα του, με τον Φουρνιέ να έχει 0/2 βολές, ενώ ο Τολιόπουλος με 2/2 μείωσε σε 79-78 στα 1:44 για το τέλος. μετά από άστοχες επιθέσεις, στα 38” ο Μήτογλου πήγε στις βολές και με 1/2 ισοφάρισε σε 79-79. Ο Τζόζεφ και Τολιόπουλος ήταν άστοχοι πίσω από τα 6,75μ. με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν σε δεύτερη παράταση.

Ο Σορτς με επτά συνεχόμενους πόντους έβαλε μπροστά τον Παναθηναϊκό AKTOR με 86-81 με τον Φουρνιέ να δίνει λύσεις στον Ολυμπιακό (86-83). Ο Τολιόπουλος με βολές και τρίποντο έκανε το 91-83 στο 1:30 πριν από το τέλος με τον Ολυμπιακό να μειώνει σε 92-86 με τρίποντο του Φουρνιέ στα 26”. Και πάλι ο Τολιόπουλος με βολή έκανε το 93-86 που ήταν και το τελικό σκορ.

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Τα δεκάλεπτα: 20-16, 40-34, 53-57, 69-69, α’ παρ. 79-79, β’ παρ. 93-86

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Χέιζ-Ντέιβις 12 (1/3 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκραντ 5 (1/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Ναν 23 (2/4 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ασίστ), Λεσόρ 8 (3/4 δίποντα, 2/4 βολές, 8 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 8 (4/5 δίποντα, 0/6 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Σορτς 13 (5/11 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ασίστ), Καλαϊτζάκης 5, Τολιόπουλος 11 (0/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/8 βολές, 4 ριμπάουντ), Μήτογλου 8 (2/3 δίποντα, 8 ριμπάουντ).

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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 19 (3/5 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ασίστ), Βεζένκοβ 14 (2/2 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπανικολάου 7 (2), Μιλουτίνοβ 4 (2/4 δίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φουρνιέ 29 (5/9 δίποντα, 4/12 τρίποντα, 7/9 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη σε 46 λεπτά), Γουορντ 1 (0/4 σουτ), Ντόρσεϊ 4 (10, Πίτερς 4 (1/2 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Τζόσεφ 2, Τζόουνς 2.