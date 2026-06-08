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Ολυμπιακός: Χωρίς Ντόρσεϊ κόντρα στον Παναθηναϊκό – Ποιοι έμειναν εκτός του Game 3

Οι επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα

Ολυμπιακός: Χωρίς Ντόρσεϊ κόντρα στον Παναθηναϊκό – Ποιοι έμειναν εκτός του Game 3
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
Γεράσιμος Λυμπέρης

Ο Ολυμπιακός είναι πανέτοιμος για το Game 3 των τελικών της GBL με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ το βράδυ της Δευτέρας 8/6 (21:00)

Συγκεκριμένα, εκτός αγωνιστικής δράσης θα μείνει ξανά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος τραυματίστηκε κόντρα στην ΑΕΚ και δεν έχει δώσει το παρών στα πρώτα δυο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό.

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Παράλληλα, εκτός αποστολής έμειναν και οι Ντόντα Χολ και Φρανκ Νιλικίνα.

H αποστολή αποτελείται από τους: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Εβάν Φουρνιέ, Όμηρο Νετζήπογλου, Τάισον Γουορντ, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ταϊρίκ Τζόουνς.

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