Παναθηναϊκός: Οι γονείς του Ρισόν Χολμς τραγουδούν για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις εξαιρετικές εμφανίσεις και πήρε το Κύπελλο Ελλάδας επικρατώντας του Ολυμπιακού 68-79 το βράδυ του Σαββάτου (21/2).

Οι γονείς του Ρισόν Χολμς δεν έχασαν ευκαιρία να πανηγυρίσουν την μεγάλη επιτυχία των “πρασίνων” με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο.

