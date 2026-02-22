Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας;
Παναθηναϊκός: Οι γονείς του Ρισόν Χολμς τραγουδούν για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας

Δείτε την ανάρτηση τους

Παναθηναϊκός: Οι γονείς του Ρισόν Χολμς τραγουδούν για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας
(EUROKINISSI)
Αλέξανδρος Τσάκος

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις εξαιρετικές εμφανίσεις και πήρε το Κύπελλο Ελλάδας επικρατώντας του Ολυμπιακού 68-79 το βράδυ του Σαββάτου (21/2).

Οι γονείς του Ρισόν Χολμς δεν έχασαν ευκαιρία να πανηγυρίσουν την μεγάλη επιτυχία των “πρασίνων” με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο.

Οι γονείς του Αμερικανού σέντερ από την πρώτη νίκη του Παναθηναϊκού στη χρονιά έχουν μία παράδοση να τραγουδούν το κλασικό πια «We won, we won, Panathinaikos» και αυτή τη φορά το προσάρμοσαν και για την κατάκτηση του Κυπέλλου.

