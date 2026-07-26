Ναταλία Γερμανού για τη διαδικτυακή απάτη: «Δεν είναι η πρώτη φορά που με χρησιμοποιούν»

Τη δική της απάντηση έδωσε η Ναταλία Γερμανού, μετά το ψεύτικο βίντεο που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και τη δείχνει να εμπλέκεται σε ανύπαρκτο περιστατικό.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, η παρουσιάστρια τόνισε ότι έχει ήδη ενημερώσει τον δικηγόρο της και το νομικό τμήμα του σταθμού, ξεκαθαρίζοντας ότι θα προχωρήσει στις απαραίτητες νομικές ενέργειες.

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«Είναι η τέταρτη ή η πέμπτη φορά»

«Η σελίδα αυτή είναι μια σελίδα παραπλάνησης και απάτης. Δεν είναι η πρώτη φορά που με χρησιμοποιούν για να παραπλανήσουν τον κόσμο και να του φάνε λεφτά για προϊόντα. Είναι η τέταρτη ή η πέμπτη φορά», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ναταλία Γερμανού.

Όπως εξήγησε, οι δημιουργοί του βίντεο χρησιμοποίησαν παλαιότερη συνέντευξή της στον Alpha και, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, αλλοίωσαν την εικόνα και τον ήχο ώστε να φαίνεται πως διαφημίζει σκευάσματα για την οστεοπόρωση και την αρθρίτιδα.

«Έχουν βάλει στο στόμα μου πράγματα που δεν είπα ποτέ», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι όποιος γνωρίζει τη φωνή της μπορεί εύκολα να καταλάβει ότι πρόκειται για παραποίηση.

Θα απευθυνθεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Η παρουσιάστρια γνωστοποίησε ότι θα απευθυνθεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενώ κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε διαφημίσεις και βίντεο που χρησιμοποιούν εικόνες γνωστών προσώπων για να προωθήσουν προϊόντα ή να αποσπάσουν χρήματα μέσω διαδικτυακής απάτης.