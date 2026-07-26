Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού για τη διαδικτυακή απάτη: «Δεν είναι η πρώτη φορά που με χρησιμοποιούν»

Η Ναταλία Γερμανού μίλησε για τη νέα διαδικτυακή απάτη με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, αποκαλύπτοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που επιτήδειοι χρησιμοποιούν την εικόνα της για να εξαπατήσουν πολίτες.

Ναταλία Γερμανού για τη διαδικτυακή απάτη: «Δεν είναι η πρώτη φορά που με χρησιμοποιούν»
Πηγή φωτογραφίας: NDP PHOTO
DEBATER NEWSROOM

Τη δική της απάντηση έδωσε η Ναταλία Γερμανού, μετά το ψεύτικο βίντεο που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και τη δείχνει να εμπλέκεται σε ανύπαρκτο περιστατικό.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, η παρουσιάστρια τόνισε ότι έχει ήδη ενημερώσει τον δικηγόρο της και το νομικό τμήμα του σταθμού, ξεκαθαρίζοντας ότι θα προχωρήσει στις απαραίτητες νομικές ενέργειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι η τέταρτη ή η πέμπτη φορά»

«Η σελίδα αυτή είναι μια σελίδα παραπλάνησης και απάτης. Δεν είναι η πρώτη φορά που με χρησιμοποιούν για να παραπλανήσουν τον κόσμο και να του φάνε λεφτά για προϊόντα. Είναι η τέταρτη ή η πέμπτη φορά», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ναταλία Γερμανού.

Όπως εξήγησε, οι δημιουργοί του βίντεο χρησιμοποίησαν παλαιότερη συνέντευξή της στον Alpha και, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, αλλοίωσαν την εικόνα και τον ήχο ώστε να φαίνεται πως διαφημίζει σκευάσματα για την οστεοπόρωση και την αρθρίτιδα.

«Έχουν βάλει στο στόμα μου πράγματα που δεν είπα ποτέ», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι όποιος γνωρίζει τη φωνή της μπορεί εύκολα να καταλάβει ότι πρόκειται για παραποίηση.

Θα απευθυνθεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Η παρουσιάστρια γνωστοποίησε ότι θα απευθυνθεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενώ κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε διαφημίσεις και βίντεο που χρησιμοποιούν εικόνες γνωστών προσώπων για να προωθήσουν προϊόντα ή να αποσπάσουν χρήματα μέσω διαδικτυακής απάτης.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα: Ο Αιγύπτιος είχε συμφωνήσει αμοιβή 2.500 ευρώ – Αναζητείται τέταρτο πρόσωπο
ΕΛΛΑΔΑ

Σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα: Ο Αιγύπτιος είχε συμφωνήσει αμοιβή 2.500 ευρώ – Αναζητείται τέταρτο πρόσωπο

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της αποτροπής επίθεσης με χειροβομβίδα, καθώς οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα πρόσωπο που φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό του χτυπήματος.

Καιρός τη Δευτέρα: Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία – Πού θα σημειωθούν τοπικές βροχές
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός τη Δευτέρα: Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία – Πού θα σημειωθούν τοπικές βροχές

Με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας θα κυλήσει η Δευτέρα (27/7). Τοπικές βροχές αναμένονται στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας, ενώ ο υδράργυρος θα φτάσει κατά τόπους τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Ρωσία: «Χτυπήσαμε ουκρανικά λιμάνια και πλοία» – Βυθίστηκε το φορτηγό πλοίο Golden Leo
ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία: «Χτυπήσαμε ουκρανικά λιμάνια και πλοία» – Βυθίστηκε το φορτηγό πλοίο Golden Leo

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν ουκρανικά λιμάνια και πλοία στην περιοχή της Οδησσού. Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές αρχές γνωστοποίησαν ότι βυθίστηκε το φορτηγό πλοίο Golden Leo, το οποίο είχε δεχθεί πλήγμα την περασμένη εβδομάδα.