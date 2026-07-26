Τεντόγλου: Ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 8,66 μέτρα (βίντεο)

Ιστορική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στον Βόλο, καθώς ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος με άλμα στα 8,66 μέτρα.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είχε αρχικά πετύχει την ίδια επίδοση με ευνοϊκό άνεμο, γεγονός που δεν επέτρεπε την αναγνώρισή της ως επίσημου ρεκόρ. Ωστόσο, λίγο αργότερα επανέλαβε το άλμα των 8,66 μέτρων με νόμιμο άνεμο (+1,0 μ./δ.), ισοφαρίζοντας επίσημα το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε σημειώσει ο Λούης Τσάτουμας στην Καλαμάτα το 2007.

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Ιστορική στιγμή για τον ελληνικό στίβο

Η επίδοση αυτή αποτελεί ακόμη ένα σπουδαίο επίτευγμα στην καριέρα του κορυφαίου Έλληνα άλτη, ο οποίος επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Ο Τεντόγλου είχε ήδη δείξει τις διαθέσεις του μέσα στον Ιούλιο με κορυφαίες επιδόσεις σε διεθνείς διοργανώσεις και πλέον κατάφερε να φτάσει τα 8,66 μέτρα, ισοφαρίζοντας ένα πανελλήνιο ρεκόρ που παρέμενε ανέπαφο για σχεδόν δύο δεκαετίες.