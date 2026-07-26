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Γεντβάι: “Παρελθόν” από τον Παναθηναϊκό ο Κροάτης αμυντικός

Ο Γιάκουμπ Νίστρουπ δεν είχε στα πλάνα του τον Κροάτη

Γεντβάι: “Παρελθόν” από τον Παναθηναϊκό ο Κροάτης αμυντικός
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Την απόκτηση του Τιν Γεντβάι ανακοίνωσε η Αλ Σαμπάμπ με τον Κροάτη αμυντικό να αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό ύστερα από 3 χρόνια.

Ο Γιάκουμπ Νίστρουπ δεν είχε στα πλάνα του τον Τιν Γεντβάι που οδεύει πλέον στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Ο Κροάτης αμυντικός τελειώνει από το τριφύλλι με 95 συμμετοχές, επτά γκολ και δύο ασίστ.

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Οι πράσινοι είχαν αποκτήσει τον 30χρονο αμυντικό από τη Λοκομοτίβ Μόσχας το 2024 αντί 500.000 ευρώ.

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