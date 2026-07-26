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Σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα: Ο Αιγύπτιος είχε συμφωνήσει αμοιβή 2.500 ευρώ – Αναζητείται τέταρτο πρόσωπο

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της αποτροπής επίθεσης με χειροβομβίδα, καθώς οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα πρόσωπο που φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό του χτυπήματος.

Σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα: Ο Αιγύπτιος είχε συμφωνήσει αμοιβή 2.500 ευρώ – Αναζητείται τέταρτο πρόσωπο
DEBATER NEWSROOM

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για την υπόθεση της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα, με τους αστυνομικούς να αναζητούν ένα τέταρτο πρόσωπο, το οποίο εκτιμάται ότι έδωσε την εντολή στον 31χρονο Αιγύπτιο να οργανώσει την επίθεση, όπως σας είχε ενημερώσει νωρίτερα το DEBATER.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στη λίστα των πιθανών στόχων περιλαμβάνονταν ένας δικαστικός λειτουργός, ένας αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, δύο δημοσιογράφοι και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος. Ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός είναι κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών και φέρεται να είχε προσωπικές αντιπαραθέσεις ή εμμονές με τα πρόσωπα που είχε στοχοποιήσει.

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Αμοιβή 2.500 ευρώ για το χτύπημα

Την ίδια στογμή, ο 30χρονος Αιγύπτιος που φέρεται να είχε αναλάβει την εκτέλεση της επίθεσης είχε συμφωνήσει να λάβει 2.500 ευρώ συνολικά. Είχε εισπράξει προκαταβολικά 500 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 2.000 ευρώ θα του καταβάλλονταν μετά την ολοκλήρωση της επίθεσης. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο κρατούμενος φέρεται να του είχε δώσει οδηγίες η επίθεση να γίνει είτε με πυροβόλο όπλο είτε με χειροβομβίδα, παρέχοντάς του παράλληλα πληροφορίες για τους στόχους.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι Αρχές εξετάζουν τις επικοινωνίες και τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν συγκεντρωθεί, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του τέταρτου προσώπου, το οποίο θεωρείται ότι είχε καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό της επίθεσης.

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