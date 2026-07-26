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Ρωσία: «Χτυπήσαμε ουκρανικά λιμάνια και πλοία» – Βυθίστηκε το φορτηγό πλοίο Golden Leo

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν ουκρανικά λιμάνια και πλοία στην περιοχή της Οδησσού. Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές αρχές γνωστοποίησαν ότι βυθίστηκε το φορτηγό πλοίο Golden Leo, το οποίο είχε δεχθεί πλήγμα την περασμένη εβδομάδα.

Ρωσία: «Χτυπήσαμε ουκρανικά λιμάνια και πλοία» – Βυθίστηκε το φορτηγό πλοίο Golden Leo
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Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις σε ουκρανικές λιμενικές εγκαταστάσεις και πλοία, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων στην περιοχή της Οδησσού.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, επλήγη ο τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων του Τσορνομόρσκ, τον οποίο η Ρωσία υποστηρίζει ότι χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση στρατιωτικών φορτίων. Παράλληλα, ανέφερε ότι χτυπήθηκε πλοίο που, σύμφωνα πάντα με τους ρωσικούς ισχυρισμούς, προοριζόταν για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού στα νότια της Οδησσού.

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Σε νεότερη ανακοίνωσή του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε επίσης ότι επλήγησαν ακόμη δύο πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, χωρίς να διευκρινίσει το σημείο ή τον χρόνο των επιθέσεων.

Βυθίστηκε το Golden Leo

Αργότερα, οι λιμενικές αρχές της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι το φορτηγό πλοίο Golden Leo, με σημαία Γουινέας-Μπισάου, βυθίστηκε στα ανοιχτά της Οδησσού.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, το πλοίο είχε πληγεί από ρωσική επίθεση στις 19 Ιουλίου, λίγο μετά τον απόπλου του από το λιμάνι του Τσορνομόρσκ με φορτίο αραβόσιτου. Από την επίθεση σκοτώθηκαν εννέα μέλη του πληρώματος, ενώ οκτώ διασώθηκαν.

Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τις ουκρανικές αναφορές σχετικά με το συγκεκριμένο πλήγμα.

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