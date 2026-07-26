Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική πόλο ανδρών: Καλύτερος παίκτης του τουρνουά ο Αργυρόπουλος, κορυφαίος τερματοφύλακας ο Τζωρτζάτος

Σάρωσε τα ατομικά βραβεία η εθνική ομάδα

Εθνική πόλο ανδρών: Καλύτερος παίκτης του τουρνουά ο Αργυρόπουλος, κορυφαίος τερματοφύλακας ο Τζωρτζάτος
DEBATER NEWSROOM

Η εθνική πόλο ανδρών κατέκτησε το πρώτο χρυσό στην ιστορίας της στο World Cup επικρατώντας της Ουγγαρίας με 14-15 στον ιστορικό τελικό του Σίδνεϊ.

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων, ο Στέλιος Αργυρόπουλος αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης του τουρνουά για την παρουσία εν γένει και μάλιστα πέτυχε και το νικητήριο γκολ που χάρισε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της γαλανόλευκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος αναδείχθηκε καλύτερος τερματοφύλακας της διοργάνωσης.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καταδίωξη στο Αντίρριο: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον οδηγό – Το βαρύ κατηγορητήριο
ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίωξη στο Αντίρριο: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον οδηγό – Το βαρύ κατηγορητήριο

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της καταδίωξης από τα Μέγαρα έως το Αντίρριο. Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία με σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά αστυνομικών.