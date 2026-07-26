Εθνική πόλο ανδρών: Καλύτερος παίκτης του τουρνουά ο Αργυρόπουλος, κορυφαίος τερματοφύλακας ο Τζωρτζάτος

Η εθνική πόλο ανδρών κατέκτησε το πρώτο χρυσό στην ιστορίας της στο World Cup επικρατώντας της Ουγγαρίας με 14-15 στον ιστορικό τελικό του Σίδνεϊ.

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων, ο Στέλιος Αργυρόπουλος αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης του τουρνουά για την παρουσία εν γένει και μάλιστα πέτυχε και το νικητήριο γκολ που χάρισε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της γαλανόλευκης.

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Την ίδια στιγμή, ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος αναδείχθηκε καλύτερος τερματοφύλακας της διοργάνωσης.