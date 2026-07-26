Καιρός τη Δευτέρα: Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία – Πού θα σημειωθούν τοπικές βροχές

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, με τη θερμοκρασία να σημειώνει νέα άνοδο και τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 38°C σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.

Λίγες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της Ανατολικής Μακεδονίας και πιθανώς της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ στην ατμόσφαιρα θα υπάρχουν μέτριες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, κυρίως στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα.

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Πού θα φτάσει η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί:

Δυτική Μακεδονία: από 21 έως 35°C

από 21 έως 35°C Μακεδονία – Θράκη: από 21 έως 37°C

από 21 έως 37°C Ήπειρος: από 20 έως 33°C

από 20 έως 33°C Θεσσαλία: από 21 έως 38°C

από 21 έως 38°C Στερεά Ελλάδα – Εύβοια: από 21 έως 38°C

από 21 έως 38°C Πελοπόννησος: από 22 έως 37°C

από 22 έως 37°C Κρήτη: από 22 έως 36°C

από 22 έως 36°C Επτάνησα: από 24 έως 33°C

από 24 έως 33°C Νησιά Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου: έως 37°C

έως 37°C Υπόλοιπο Αιγαίο: έως 37°C

Οι άνεμοι

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο.

Στο Βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 3-4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες – νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 5 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική: Ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με ασθενείς ανέμους 2-3 μποφόρ από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, οι οποίοι το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36°C.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες – νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36°C.