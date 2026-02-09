Παναθηναϊκός: Ελεύθερος ο Σάριτς – Παραμονεύουν οι «πράσινοι»

Ο Ντάριο Σάριτς έμεινε ελεύθερος από τους Ντιτρόιτ Πίστονς και όλη η Ευρώπη έχει τα βλέμματα της στραμμένα πάνω του. Τι ισχύει για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού.

Ο Κροάτης σέντερ δεν βρήκε τον επιθυμητό ρόλο που θα ήθελε στο ΝΒΑ, με τους Πίστονς να τον αποχαιρετουν. Υπάρχει ένα «παράθυρο» 48 ωρών στο οποίο ο 31χρονος θα έχει την ευκαιρία να βρει μια θέση στο καλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο, με το συμβόλαιό του που ανέρχεται στα 5.426.400 δολάρια.

The Detroit Pistons are waiving Dario Saric to clear a roster spot for the standard NBA contract conversion of two-way guard Daniss Jenkins, league sources said. https://t.co/sTGqRGEgeI— Michael Scotto (@MikeAScotto) February 8, 2026

Αν δεν καταφέρει να βρει κάποια ομάδα τότε το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ευρώπη, μετά από μια δεκαετία, θα είναι πιο κοντά από ποτέ. Ο πολύπηρος σέντερ αγωνίστηκε στην Ανατολού Εφές την περίοδο 2014-16 ενώ μέχρι σήμερα είχε ένα πέρασμα 8 ομάδων στο ΝΒΑ (76ερς, Τίμπεργουλβς, Σανς, Θάντερ, Γουόριορς, Νάγκετς, Κίνγκς και Πίστονς).

Ποιες ομάδες είναι αυτές που καραδοκούν τον Κροάτη από την Ευρώπη; Μετά από την παραλίγο μεταγραφή του στην Ντουμπαί το περασμένο καλοκαίρι, η επόμενη ομάδα που έχει βάλει στόχαστρο τον Ντάριο είναι ο Παναθηναϊκός.

Οι πράσινοι είχαν ένα αποτυχημένο μεταγραφικό «παράθυρο» τον Ιανουάριο, μη καταφέρνοντας να κάνουν δικούς τους τους Χέις Ντέιβις, που κατά πάσα πιθανότητα έκλεισε στην Χάποελ Τελ Αβίβ και Γιαμπουσέλε που πήρε ανταλλαγή στους Σικάγο Μπούλς.

Η ενίσχυση της θέσης «5» είναι μόνιμο άγχος για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος σε συνεννόηση με τον μεγαλοϊδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, θα παίξουν το τελευταίο τους «χαρτί» για τον Κροάτη.