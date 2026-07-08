Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Μωραϊτη – Πέθανε η μητέρα του

Ο Νίκος Μωραΐτης, ο γνωστός μουσικοσυνθέτης που το όνομά του είναι συνδεδεμένο με πάρα πολλές επιτυχίες, περνά πολύ δύσκολες ώρες. Έχει βυθιστεί στο πένθος καθώς η αγαπημένη του μητέρα έφυγε από την ζωή, γεγονός το οποίο γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

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“Ξημερώνει η πιο δύσκολη μέρα. Κι εγώ είμαι ξαφνικά ένα μωράκι στα χέρια της μάνας του. Που θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο να παραλάβει τη σορό της μάνας του. Μαμά. Τι ωραία που η ηχούσε αυτή η λέξη που δε θα ξαναπώ. Τι όμορφη που ήσουν. Σε χάζευα. Καμάρωνα που είχα την πιο όμορφη μαμά. Καμάρωνα τα ταλέντα σου. Και που σε θαύμαζαν για όλα αυτά που έφτιαχνες με τα λεπτά νευρώδη χέρια σου. Σ’ αγαπώ. Και τώρα ξημερώνει η πιο δύσκολη μέρα. Φίλοι, μη με καλέσετε στο τηλέφωνο, παρακαλώ. Θα σας ενημερώσω από εδώ. Ευχαριστώ για την κατανόηση”, έγραψε ο Νίκος Μωραϊτης.